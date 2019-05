Centro di Bario Playa Pabao ta organisa diferente curso

Centro di Bario Playa Pabao ta organisando diferente cursonan, pa e bario di Playa Pabao y Aruba en general.

Sr. Dennis Burke, presidente di Centro di Bario Playa Pabao a splica cu ya caba a cuminsa cu e curso di manicure y pedicure, duna door di Sra. Gilma, cu ta un experto den huña. E curso ta hopi importante, e ta importante pa esunnan cu no tin trabao y cu kier tin un entrada extra.

Esaki ta e personanan cu ta focus mas tanto ariba nan y ta spera cu esakinan por bin e curso. E curso ya caba a cuminsa diamars, pero mirando cu tres cursista a cancela na ultimo momento, a dicidi cu pa otro siman diamars e curso lo wordo duna un biaha mas.

Esunnan cu a perde e curso di diamars, otro siman tin un oportunidad mas pa inscribi y participa na e curso di manicure y pedicure. E ta un curso cu ta dura 4 siman, tur diamars, for di 7 or pa 9 or di anochi.

Esunnan cu kier un entrada extra, participa na e curso aki.

Tambe Centro di Bario Playa Pabao lo duna un workshop cu lo wordo duna door di Sra. Sharline Tromp. E ta un experto ariba e area di desaroyo y personalidad. E curso lo enfoca ariba Resolve Conflicto, Balora Otro, Compronde y comunica miho. E curso aki ta en principio ta pa pareha, pero no mester bin cu pareha. Aruba tin e cultura di cu e hende homber no ta bin curso, mayoria biaha ta e muhe so. E ora e muhe cu si a participa ta hiba tur e informacion cas.

Un biaha mas, bario di Playa Pabao y Aruba en general ta keda invita pa e curso aki, cual lo tuma luga dia 22 y 29 di mei.

Un otro curso cu ta wordo duna door di Tienda di Educacion. E ta wordo duna danki na Samenwerkende Fondsen, cu a yuda cu fondo pa asina organisa e curso aki. Te asina leu, Sr. Dennis Burke, presidente di Centro di Bario Playa Pabao.

