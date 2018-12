Centro di Bario Playa Pabao ta cancela su actividad di fin di aña

Manera ya a bira un tradicion cu fin di aña directiva di Centro di Bario Playa Pabao ta organisa su actividad di fin di aña. Na e actividad aki habitantenan di Playa Pabao y di Aruba en general ta topa cu otro. Hopi ta esnan cu durante aña no a topa cu otro ta hasi uso di e oportunidad aki pa combersa cu otro y na final desea otro felis dianan di fiesta. E actividad ya ta tuma luga pa 17 aña y tur aña cu exito. Directiva di Centro di Bario Playa Pabao ta lamenta cu n mester a cancela e actividad aki. No ta un secreto cu directiva tabata ricibi un contribucion financiero pa su actividadnan pero cu esaki ya ta tuma luga. Directiva a lucha hopi pa continuacion di su actividadnan durante 2018 y ta gradici habitantenan di Playa Pabao pa e sosten ricibi pa su actividadnan y ta primiti cu lo hasi tur cos pa e actividadnan continua den 2019. Nos no ta primiti pero si lo hasi nos best. Na final directiva ta desea e bario di Playa Pabao y di Aruba en general felis dianan di Pasco y un bon aña. Nos ta deseo ta cu 2019 lo ta miho cu 2018 na unda tur hende lo ta riba e mesun liña na bienestar di nos dushi Aruba riba tereno social, cultural, deportivo. Un bon Pasco y un bon Aña. Nos trabou no a caba ainda.

Comments

comments