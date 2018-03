Centro di Bario Playa Pabao ta cancela lesnan di baile pa hobennan

Directiva di Centro di Bario Playa Pabao ta anuncia cu lesnan di baile pa hobennan ta wordo cancela. E unico meta di e lesnan tabata pa siňa nos muchanan e bailenan di “breakdance” y “hip hop” y asina tene nan riba bon caminda. Nos ta lamenta cu no por sigui cu esaki pa motibo di financiamento. Nos a haci tur nos esfuerso y hinca hopi tempo pa logra financiamento pero no a logra di convence esunnan concerni pa cambia di opinion. Nos ta lamenta cu un biaha mas ta perhudica nos hobennan mientras nan no tin nada di haci cu e problemanan di hende grandi y ora nan bay riba mal caminda tur hende ta lamenta esaki y ta pensa kico nos por a haci pa evita esaki.

Un cos ta sigur: no por perde speransa pasobra ora di cera un porta pa nos hobennan otro lo habri pa nan. Na momento di skirbi e relato di prensa nos ta ricibi e noticia cu polisnan ta den accion den nos bario na unda hobennan y arma ta envolvi. Shonnan mester haci algo. Cos no por sigui asina.

PLAYA PABAO TE NA FIN DI MUNDO.

