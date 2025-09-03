Centro di Bario Noord den colaboracion cu Departamento di Progreso Laboral (DPL), ta orguyoso di anuncia un evento emocionante y oportuno diseña pa empodera buscadornan di trabou y profesionalnan preparando pa nan siguiente paso grandi den nan carera. Facilita pa Sr. Richenel Stamper di DPL, esaki lo tuma luga riba diahuebs, 4 di september 2025, for di 7:00 p.m. pa 9:00 p.m., titula “Entrevista Laboral”, ofreciendo participantenan hermentnan y strategianan practico pa domina e arte di entrevista.
Sea bo ta buscando empleo activamente, buscando un promocion, of simplemente buscando pa fortalece bo abilidadnan profecional, e evento gratis aki ta priminti bista balioso pa yuda bo tin exito den e mercado laboral competitivo di awendia.
Dicon asisti?
Entrevistanan pa trabou ta keda un di e pasonan mas importante pa sigura un empleo significante, sinembargo hopi candidato ta haya e proceso intimidante. For di prepara contesta y haci un prome impresion fuerte te na maneha preguntanan difícil, e entrevista por determina si un oportunidad ta sigura of no..
E charla “Entrevista Laboral” ta diseña pa comunica e proceso aki den pasonan cla y accionabel.
Participantenan lo siña:
Metodonan di preparacion proba pa aumenta confiansa prome cu drenta un sala di entrevista.
Tipnan practico di comunicacion pa expresa abilidadnan, experencia y personalidad na un manera efectivo.
Strategianan enfoca riba dunado di trabou pa destaca y impreciona gerentenan di contratacion.
Hermentnan di mentalidad pa reduci ansiedad y aserca e entrevista cu facilidad.
E sesion lo no solamente cubri entrevistanan di trabou tradicional pero tambe lo ofrece bista riba formatonan di entrevista moderno, incluyendo entrevistanan online y discucionnan di ekipo.
Detayenan di Evento
Kico: Charla – “Entrevista pa Trabou”
Unda: Centro di Bario Noord
Fecha: diahuebs, 4 di september 2025
Orario: 7:00 p.m. – 9:00 p.m.
Entrada: Gratis y habri pa publico
Participacion Special: Doc Opleidingen
Agregando mas balor ainda na e anochi, Amarelys Raven di Doc Opleidingen tambe lo ta presente. E lo introduci participantenan na un rango di cursonan di entrenamento relevante diseña pa fortalece empleabilidat, mehora abilidad profecional, y prepara candidatonan pa exito den nan carera. Su contribucion ta sigura au e asistentenan no solamente ta sali cu strategianan di entrevista practico pero tambe cu oportunidad pa sigui cu nan desaroyo profesional a traves di trayectonan di siñamento formal.
Un iniciativa pa comunidad
Centro di Bario Noord pa hopi tempo caba ta comprometi na ofrece programanan cu ta eleva y empodera e comunidad local. Dor di duna e charla gratis aki enfoca riba carera, Centro ta sigui cu su mision di crea oportunidad pa desaroyo personal y profesional.
“E evento aki ta tocante mas cu djis siña con pa contesta preguntanan den un entrevista pa laboral,” Ligia Croes, representante di Centro di Bario Noord a bisa. “E ta tocante di ekipa hende cu e confiansa y strategianan pa presenta e miho version di nan mes, pa kere den nan potencial, y pa dal e siguiente paso pa nan metanan di carera.”
E sesion lo ta interactivo, encurashando e asistentenan pa haci pregunta, participa den ehersicionan, y aplica loke nan ta siña mesora.
Join Nos
No perde e oportunidad unico aki pa mehora bo abilidadnan di entrevista y habri portanan pa posibilidadnan nobo di carera. Sea bo ta drentando e mercado laboral pa proma biaha of ta haciendo un transicion di carera, e evento aki lo prove’e e guiya y inspiracion cu bo mester.
Pa mas informacion por tuma contacto cu Centro via 5682935.