E actividad, un vijfkamp , lo ta diasabra 18 di November proximo di 6’or pm pa 12 or am. Un anochi di competencia den e disciplinanan di Ping Pong , un Indoor Sport; Futsal, un Outdoor Sport y un mini Seso Sport, Karaoke y Competencia di Baile. Forma bo grupo di 6 persona, escohe un nomber pa bo grupo y bin comparti un anochi alegre den amigo bisina Amistad y Famia.

En cuadro di e proyecto Barionanunico di Cede Aruba y Gobierno di Aruba na cual Centro di Bario Noord tambe ta forma parti, un actividad

di vijfkamp a wordo organisa. Mirando cu Centro di Bario Noord no tin team pa e 2 deporte ey dus Ping Pong y Futsal a pone nan pa asina por lanta interes pa asina nos por logra den futuro haya un team pa e dos deporte ey mescos cu nos tin actualmente pa Volley, Baseball y

Domino. Aunque praktikamente full Aruba tabata pendiente pa wak Miss Aruba na e competencia Miss Universe nos ta agradeci na e teamnan cu a yega Centro di Bario y participa. E team ganador The Freezone Gang a bay cas cu e premio di The Old Cunuco House y di 2 lugar a keda The Brains cu a bay cu premio di The Movies. Un gradicimento ta bay na tur participante, na e refree di futsal Osmani , refree di ping pong Wernet, Jufr Glenda Croes Tromp cu a traha e preguntanan pa e mini seso sport , host Neilan Gomez y na Cede Aruba. Tambe kier recorda e pueblo cu Centro di Bario Noord su speeltuin y e patio pa hunga volley, basket ta habri tur atardi di Dialuna pa Diabierna di 4:30 pa 7:30.