Den cuadro di “Fundacion Respeta Mi” su peticion pa colaboracion na conscientisa riba e tema di “Prevencion di abuso contra menor,” nos di Centro di Bario Noord a cende nos lusnan blauw rond di centro.

“Un bunita causa di prevencion den nos comunidad, pa cual nos di Centro di Bario Noord a opta pa colabora cun’e mes ora. Den cuadro di e colaboracion aki, nos lo bay tin un charla aki na centro titula, ‘Señal di abuso di mucha,’” Coordinado di programa, Sra. Ligia Croes ta splica.

“E meta di e charla aki ta pa alerta comunidad riba e señalnan conoci pa profesionalnan, cu un menor ta mustra cu por duna un indicacion cu e ta pasando door di un situacion di abuso. Cualkier daño of maltrato intencional na un mucha bou di 18 aña ta considera como abuso di menor. Abuso di menor ta tuma hopi forma, y ta importante pa nos ta alerta pa por reconoce cierto comportacionnan den un menor cu kisas tin miedo di papia, pa asina por yud’e.”

Den hopi caso, abuso di mucha ta wordo haci door di un hende cu e menor conoce y ta confia. Un mucha cu ta wordo abusa por sinti’e culpabel, bergonsa of confundi. E mucha por tin miedo di conta hende tocante e abuso, especialmente si e abusado ta un mayor, otro pariente of amigo di famia. Ta p’esey ta vital pa reconoce e señal di abuso di menor.

Charla lo tuma luga dia 15 di april na Centro di Bario Noord for di 7:00pm pa 9:00pm di anochi.

Tin un proverbio conoci cu ta bisa, “It takes a village to raise a child”—E ta tuma un pueblo pa lanta un mucha. Ban ta consciente, lanta guardia y ta defensor di cualkier menor cu por ta pasando den un situacion di abuso y asina percura mas tanto posibel pa nos muchanan ta biba den un comunidad mas consciente, mas sigur y mas tanto protegi.

Centro di Bario Noord, ta encurasha comunidad pa asisti na e charla importante aki. Pa mas informacion por tuma contacto cu Centro di Bario Noord via whatsapp 5682935 of tambe por via email: [email protected].