Den cuadro di campaña di conscientisacion di Coördinatiecentrum Mensenhandel Mensensmokkel Aruba (CMMA) pa loke ta traficacion di hende, Centro di Bario Noord hunto cu CMMA ta presenta charla titula, “HABRI BO WOWO.”

“Habri bo Wowo” ta campaña di conscientisacion cu a cuminsa na 2021 cu e lansamento di prome pelicula, “Otro Banda di Lama.” Un pelicula unda a explora e topiconan importante di traficacion di hende y contrabanda di migrante. Awor, CMMA ta lansa nan di dos produccion di pelicula local, cu ta hiba e titulo, “Otro Banda di e Cam.”

Traficacion di hende

Traficacion di hende ta e comercio di hende cu e proposito di trabou forsa, esclavitud sexual, of explotacion sexual comercial pa e traficante of otronan.

E ta un crimen contra un persona y ta afecta e derecho di un ser humano riba autodeterminacion, libertad y felicidad. E crimen aki ta viola e derecho di movecion y autodeterminacion di e víctima pa medio di forsa of coercion, y pa motibo di nan explotacion comercial. E acto di traficacion ta: e reclutamento, transporte, traspaso, warda of ricibi persona.

Traficantenan ta usa e menasa di forsa, engaño, coercion, abuso di poder of posicion di vulnerabilidad. E proposito di traficacion semper ta explotacion.

Meta di e campañanan aki ta pa educa y conscientisa pueblo pa no cay den trampa di e tipo di abusonan aki, como tambe, ta consciente di unda esaki por ta pasando cu hendenan rond di nos den nos comunidad. Nos tur como miembro di un sociedad tin un rol pa protehe otronan rond di nos di e acto di traficacion di hende.

Charla lo tuma luga dia Dia 22 di mei 2025, di 7:00pm – 9:00pm, na Centro di Bario Noord. Pa mas informacion por semper tuma contacto cu centro via: 5682935 | [email protected]