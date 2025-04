Despues di a exitosamente lansa e proyecto “Noordflix – Bin conoce bo Districto” Episodio 1, 2 y 3, Centro di Bario Noord den colaboracion cu Cede Aruba y Bario Unico ta cla pa presenta pueblo di Aruba, episodio number 4.

Mirando cu e districto di Noord ta un di e districtonan cu mas imigra, Centro di Bario Noord a opta pa bin cu un iniciativa educativo atrabes di un serie di charla visual interactivo pa asina tanto e Nortero como esnan cu a emigra cera conoci cu e Historia di Noord y cu e identidad di su hendenan

“Noordflix – Bin conoce bo Districto” a cuminsa cu su prome Episodio dia 22 di maart 2024 bou di tema “Historia di Noord,” y a wordo presenta pa Sr. Vivianno Vi Frank. Di dos Episodio a tuma luga dia 26 di april 2024 bou di tema “Identidad di Norteronan,” a conta cu presentacion di Sr. Jovito Tromp, Sra. Titi Tromp, Sr. Marco Christiaans y Sr. Tommy Figaroa hunto cu Sr. Brito Franken.

Di tres Episodio tabata dia 27 di juni 2024 bou di tema “Noord Ayera, Awe y Mayan” cu a keda corona cu un bunita exposicion presentando di personanan cu a ocupa sea funcionnan of a destaca den ramo di deporte, musica, politica pa Aruba como cuidadanonan di Noord.

Y asina titulo di Season 2, Episodio 4 lo ta “Norteronan Compartiendo pa INSPIRA,” y lo tuma luga diahuebs awo dia 24 di april na Centro di Bario Noord di 7:00 pm pa 9:00 pm di anochi. Oradornan pa e Episodio binidero lo ta Sr. Lucio Abath, Sra. Frances Figaroa y Sr. Gregorio Wolf.

Bin y comparti pa recorda momentonan historico y enrikece bo conocemento pa loke ta trata Noord y su hendenan. Centro di Bario Noord, ta encurasha comunidad di Noord, y cualkier ciudadano cu tin amor pa Noord, pa bin asisti e NoordFlix Episodio 4. Pa mas informacion por tuma contacto cu Centro di Bario Noord via whatsapp 5682935 of tambe por via email: [email protected]