Na honor di Dia Mundial di Humanitario, e Centro di Bario di Noord ta orguyoso di anuncia un charla publico special diseña pa trece e comunidad mas cerca di un di e organisacionnan humanitario mas vital na mundo — e Organisacion Internacional pa Migracion (IOM).

E evento, titula “Cera Conoci cu IOM Aruba,” lo tuma lugar diamars 19 di augustus 2025, di 7:00 PM pa 9:00 PM na Centro di Bario Noord. E orado destaca di e anochi lo ta Sra. Alena Bisslik, Representante di IOM Aruba, kende lo comparti un bista valioso riba e mision, programa y impacto di e organisacion—tanto globalmente como localmente.

Tocante IOM – Un Lider Mundial den Asistencia Humanitario

E Organisacion Internacional pa Migracion ta un instancia relaciona cu Nacionnan Uni cu ta na vanguardia di esfuersonan humanitario for di su fundacion na 1951. Cu un presencia den mas cu 100 pais, IOM ta traha pa garantisa e migracion sigur, ordena y digno di hende rond mundo.

Nan trabou ta abarca for di alivio humanitario di emergencia te na programanan di integracion a largo plaso, yudando individuonan desplasa, migrantenan y comunidadnan afecta pa crisis.

Na Aruba, IOM a keda activamente envolvi den brinda sosten y servicionan crucial na migrantenan y poblacionnan vulnerabel. Nan programanan local ta enfoca riba proteccion, yudansa humanitario, sosten di integracion, y iniciativanan di edificio di capacidad—semper guiya pa e principionan di dignidad, seguridat yi respet pa derechonan humano.

Un Anochi di Siñamento y Conexion

E charla lo ofrece un oportunidad pa siña tocante e trabou di IOM Aruba, for di contesta di emergencia te na proyectonan colaborativo di comunidad. Sra. Bisslik lo destaca iniciativanan andando riba e isla, comparti historianan personal for di e tereno, y splica con IOM ta partner ku organisacionnan local y instancianan gubernamental pa atende retonan humanitario.

“Dia Mundial Humanitario no ta solamente un momento pa honra e dedicacion di esnan cu ta sirbi comunidadnan den crisis pero tambe un momento pa conscientisa riba e necesidadnan y e solucionnan cu por trece speransa y cambio,” programa leidster, Ligia Croes a duna di conoce. “Dor di organisa e evento aki, nos kier inspira compromiso di centro y profundisa e importancia di e trabou humanitario.”

Un Invitacion pa Comunidad

Centro di Bario Noord ta extende un caluroso invitacion na tur habitante, studiante, educador, lidernan di comunidad, y cualkier persona interesa den esfuersonan humanitario pa asisti na e sesion importante aki. Sea bo ta curioso tocante operacionnan humanitario mundial of ansioso pa descubri con bo por envolve bo mes localmente, e evento aki lo prove’e perspectivanan valioso y informacion accionabel.

Detayenan di Evento:

Fecha: Diamars, 19 di augustus 2025

Orario: 7:00 PM – 9:00 PM

Luga: Centro di Bario Noord

Orador: Sra. Alena Bisslik, Representante di IOM Aruba

Danki special ta bay pa CEDE Aruba y proyecto Bario Unico. Pa mas informacion por tuma contacto via WhatsApp na +297 568 2935.

Tocante Centro di Bario Noord

E Centro di Bario di Noord ta dedica na fomenta compromiso, siñamento y empoderamento di comunidad a traves di un variedad di programa, evento y servicio cu ta conecta cuidadanonan y promove bienestar social.