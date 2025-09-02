Diaranson 3 September ta Tira Lot pa e Festival di Musica Ranchera grandi den Centro di Bario Brazil.
Desde 2 di September 1975 C.B.B ta activo den bario. Relaciona cu e 50 aña di Centro di Bario Brazil, ta bay tin diferente actividad,
E prome actividad lo ta un festival di musica Ranchera cu ta tuma luga dia 4 di october 2025 den Centro di Bario Brazil. E festival ta cuminsa pa 8:30pm. Mariachi Reyes de Aruba bao liderazgo di Ernan Angela lo compaña e cantantenan den e festival.
Tin categoria A y categoria B, pa un total di 22 cantante. Amantenan di e musica Ranchera ta bay gosa un mundo pa locual ta e gran festival.” Diaranson 3 di september ta e anochi oficial pa e participantenan confirma nan participacion ora cu nan yega CBB pa e tiramento di lot.