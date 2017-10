Centro di Bario Brazil cu mas actividad prome cu fin di aña

Ta hopi actividad ta bay tin den Centro di Bario Brazil promer cu fin di aña.

Dia 3 di November Centro di Bario Brazil ta cuminsa cu su warm-up Karaoke pa 9or anochi, den sala di CBB. Bin test bo stem pasobra esaki ta un comienso. Tambe Centro di Bario Brazil su CBB Fitness Center ta habri oficialmente dia 3 di november pa 7or di anochi. Aunke desde awe bo por pasa haci bo test-training den e gym y bira miembro pa solamente AWG.15,00.

Bo a tende caba? Centro di Bario Brazil ta bay cuminsa otro siman cu “ Soca Fitness Freestyle”. Gratis. Keda pendiente pa e sorpresa, ta kende ta e instructornan? .

Dia 10 di December nan ta cuminsa 10 or di mainta te cu 7or pm. Tin e grandioso Bazaar di Pasco, na unda cu ta bay tin hopi tent cu tur sorto di cuminda y cos dushi cu nos ta custumbra di saboria fin di aña. Y pa entretene, tambe tin musica henter dia. Tipico, Banda, Gaita, Caha di orgel y Tambu. Asina ta, prepara pa e fecha aki cu ta bira un dia cu ambiente formal.

Dia 16 di December ta C.B.B ta habri su hadrei di fama, na unda cu 6 persona conoci di bario ta bay haña un espacio pa nan potret keda permanente den sala di C.B.B. Esaki ta un reconocemento anual de bario di Brazil. Un anochi protocolario pa e desvelo y despues lo bay tin varios show pisa pa entretene e publico. Actividad ta cuminsa 8 or anochi.

Pa cera aña 2017 C.B.B tin e show di dande na unda cu 12 grupo lo participa cu mas of menos 25 Dande . Orario ta di 8 or pa 12 or, bin hunto e anochi aki pa desea bo amistadnan un Bon Pasco y un Felis Aña Nobo 2018.

Cuminsa prepara bo grupo pa aña 2018 pasobra Centro di Bario Brazil ta bin bek cu e famoso Spel Zonder Grenzen.