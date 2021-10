No ta prome biaha pero pa basta luna caba hopi hende cu ta yama e centro di alarma 911 cu ta pa caso di emergencia ta keda opera pa Brandweer, ora un persona pidi asistencia pa ambulance y keda nenga, ta pone cu hende ta haya rabia riba ambulance y ta cuminsa comenta comentarionan negativo riba media social.

Pero ningun rato un personal di ambulance sinta sea na Wayaca, Imsan of Schotlandstraat ta keda informa kende mester ayudo pasobra nan ta keda dirigi pa centro di alarma 911 na Tanki Flip. Pero ultimo tempo cosnan ta bayendo for di man unda casi ta costa bida di hende.

Na nos mesa di redaccion a yega e informe unda familiar a acerca nos, di dos caso serio cu a pasa den e siman di 11 pa 13 di October unda un señora bastante malo tabatin mester di yudansa pa keda transporta pa hospital, e centralist ta haci pregunta na e famia ki sintoma e persona tin y familiar ta indicanan y e centralist di 911 su prome reaccion ta e tin corona virus y ambulance no ta bin p’e y no por. E situacion di e ciudadano a empeora familiar a sali for di trabou pa asina brinda ayudo y ta toap cu nan ser keri basta malo na cas y cu auto a hiba e persona for di pariba di brug te EersteHulp. Familiar a haya un rabia e momento ey con ambulance a nenga ayudo, pero ningun momento familiar no sa cu e personalnan di ambulance ta na altura di e yamada cu 911 a haya.

Na hospital dokternan e mes momento a cuminsa cu e testnan y a saca afo cu e persona mester keda interna cu spoed y su situacion ta delicado a topa cu un virus den su sistema despues di a haci operacion siman tras di lomba na hospital. A duna e persona aki 3 dia pa recuperacion pa loke a keda constata kita, si esaki no duna resultado e paso mas duro lo bin pa famia, aki e familiar a kibra e mes un dia cu a scucha esaki despues di a keda nenga ayudo di ambulance via di 911.

Esaki no tabata e prome caso debi cu tabatin un caso similar cu un persona basta malo di salud cu tambe a haya 911, y a keda nenga cu no tin ambulance y ambulance NO por yude. Ora a bay busca informacion di e siman di 11 pa 13 di October tabatin ambulance disponibel pa yuda esnan di caso di urgencia. E caso aki sigur a yega na orea di IMSAN segun familiarnan cu a entrega keho contra e servicio di 911 ultimo temponan aki.

Na algun ocasion IMSAN a haci testing di nan propio central meldkamer pero ex ministernan di husticia tabata nenga esaki. IMSAN/Ambulance ta man na cabes di e servicio cu ta keda duna di parti 911 y ta personal di ambulance ta keda mal mira.

Familiarnan ta urgi pa e centralistanan di 911 por entrena nan mes mas, y siña scan yamadanan miho, pa asina salba un bida, y no nenga un servicio sin sa kico ta pasando realmente.

Comments

comments