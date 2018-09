Centro Deportivo Libertador Betico Croes ta den bon estado y ta wordo usa regularmente pa actividadnan di deporte.

Aña pasa a haci un trabou di mantencion y renobacion grandi riba Centro Deportivo Betico Croes na Sta Cruz. E centro deportivo aki despues di 12 aña a haya un bachi completamente nobo unda a verf e edificio paden y pafor mientras a drecha masha hopi cos cu no tabata funciona optimal. Es mas a pone dos airco nobo nobo di 25 ton cada un, sea un capacidad mucho mas grandi di loke e tabata antes. Mirando algun informacion cu a keda publica den medionan di comunicacion, Lotto y ASU a dicidi di sali y duna nan punto di bista.

Segun Director di Fundacion Lotto pa Deporte, Sr. Di Stefano Wernet ta haye di lamenta cu noticia eroneo (“fake news”) ta wordo transmiti den comunidad cu Centro Deportivo Betico Croes cual ta cay bou maneho di Aruba Sport Unie ta den un mal condicion.

“Esaki absolutamente no ta berdad. Algun tempo atras president di ASU Sr. Gerald Franca a aserca Lotto pa hunto traha riba e projecto di renobacion di e centro deportivo aki. A haci un inversion grandi unda a drecha y cambia e compleho cu awor sin duda ta den top condicion, pues cu otro palabra ASU y Lotto a cumpli.

Awo ASU ta un instancia cu ta haya subsidio for di Gobierno. Ta keda na Gobierno di Aruba pa cumpli cu nan parti awor pa asina por drecha e cancha (vloer) den Centro Deportivo Betico Croes”, Sr. Wernet a bisa.

Presidente di Aruba Sport Unie, Sr Gerald Franca tambe a elabora riba e Centro Deportivo Betico Croes.

“Nos haci un trabou di mantencion grandi na e centro deportivo aki. A duna e centro un facelift completamente nobo. E lugar a haya un capa di verf paden y pafor. Tambe e renoba e dak di e centro mientras paden a drecha tur e lockernan y bañonan. Despues canalisa e camindanan di renobacion, a busca un solucion pa e airconan, esakinan no tabata duna e capacidad desea. Awor cu ayudo di Lotto a pone 2 airco nobo nobo capacidad 25 ton cada uno, hunto 50 ton. Awor Centro Deportivo ta draai cu 80 ton di capacidad equivalente na 960.000 BTU”, Sr. Franca a conta.

E edificio di Centro Deportivo Betico Croes ta full drecha, e unico cos cu falta ta e cancha den e centro, esaki ta data for di anja 1997. A haya tres oferta pa loke ta e cancha, uno ta haci e cancha di palo cual ta exigi mas mantencion y ta mas costoso y e otronan ta pone un cancha di rubber mescos cu esun prome pero aki tambe e matencion mester ta optimal.

Na banda cu por haci diferente actividad Deportivo den e compleho mes, parti patras di e Centro tambe tin un tereno super espacioso unda por haci ehercicio manera cana of core y otro deportenan si ta desea. Tin lus y camara di seguridad full rond di e lugar, pues ta safe.

ASU ta masha contento cu hunto cu IBISA y Lotto ya pa varios anja tin e projecto Ban Move Camp durante vacacion escolar unda ta ofrece na 450 mucha den e edad di 6 pa 14 anja praktica varios ramo di deporte durante 1 siman pa 25 florin, ta inclui tur dia fruta. Juice. Sandwich. T shirt y piscina un dia. Sin duda un projecto super exitoso. Tambe ASU hunto cu su partnernan a ofrece cursonan riba tereno administrativo, mercadeo y prome auxilio na tur nan miembronan cu tabata desea esaki sin costo algun. E proximo evenemento importante di ASU ta ASU Olimpiada. Awor na 14 oktober/4 november. akinan 18 pa 20 federacion ta organiza nan actividad y ASU ta cubri e gastonan.

Lotto hunto cu ASU, cu ta e federacion mama na Aruba, ta traha na bienestar general di deporte na Aruba cu un curason sincero y noble respetando e balornan y normanan di un ser humano. Laga nos usa nos mente, energia, tempo y accionnan pa cosnan positivo y constructivo. No critica pa motibonan di interes personal cu no ta interes general. Corda cu bo pensamento, bo papia y acccion mester ta den balance. No laga bo ego y arrogancia domina den bo mente.

