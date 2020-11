Censo2020 online ta disponibel te cu 30 di November 2020

Oficina Central di Estadistica kier informa e pueblo di Aruba cu entrante diabierna 20 di november e cuestionario di Censo2020 lo ta disponibel online bek. E procedura pa cu esaki lo ta mescos cu a tuma lugar durante 1 pa 24 di october 2020.

Mester subi e website di Censo 2020: www.census2020.aw y click riba e tab di cuestionario of usa e link direct: www.census2020.aw/quest. Pa haya acceso na e cuestionario di Censo Online, hogarnan mester usa nan number di percela (account number) di WEB NV. E number aki ta para riba e recibo di awa cu hogarnan ta haya tur luna y tambe riba e cuenta di awa online pa hogarnan cu ta usa WEBCare.

E number di percela mester wordo yena den e hoki corespondiente pa haya acceso na e cuestionario di Censo 2020. Na momento di yena e number mester pone atencion cu mester yena solamenente e numbernan dilanti. E dos numbernan na e parti patras, por ehempel 01, 02, 03, etc., no mester wordo yena.

Hogarnan cu NO tin un number di percela propio, mester jama CBS pa haya un number individual cual nan por uza pa haya acceso na e cuestionario di Censo Online.

Entrante diabierna 20 di november e help desk di Censo2020 lo ta activo bek. Por tuma contaco cu e helpdesk na: 524 7444 di 8or di mainta te 8or di anochi.

E parti di bishita di cas pa cas tambe ta sigui te cu 30 di november 2020.

