Pa garantisa e continuidad, stabilidad y siguridad di nos servicio, lo mester tuma luga un software –upgrade den nos core system ICT. En conexion cu esaki Censo lo ta cera:

Diabierna, 24 maart 2023.

Si e upgrade bay bon, Censo lo habri bek dialuna, 27 maart 2023.

Si pa un of otro motibo dia 27 maart 2023 no lo por habri y bo persona a haci un afspraak, por fabor sea asina amabel di reschedule bo afspraak. Esaki por haci facilmente via e mail cu e cliente a ricibi for di Censo pa cu confirmacion di e afspraak.

Matrimonionan den stadhuis ta bay segun schedule normal.

Nos ta pidi nos mas sincero disculpa pa e inconveniencia.