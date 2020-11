CENSO: ‘Nos ta haci nos trabao cu honor y consenshi limpi’

Masnoticia a logra haya un reaccion for di hefe di Censo, Sharin Luydens tocante un publicacion recien cu tabata tin cu ta describi cu Censo a nenga di inscribi un matrimonio di mesun sexo sin hustificacion. Segun e publicacion aki cu a sali den corant di Bon Dia Aruba, ta asina cu tin un pareha tin 2 aña purbando di inscribi nan matrimonio y ultimamente den apelacion e ambtenaar di Censo [ABS] a dicidi di sigui nenga, contrario na comision di apelacion di LAR su conseho.

Segun sra. Luydens su reaccion, ta asina cu normalmente Censo ta schijf-in pareha di mesun sexo normal manera tur otro matrimonio, tanten cu no tin indicacion fuerte cu esaki ta un matrimonio fictisio. Esaki ta e reglanan.

Sra. Luydens ta sigui splica cu antes hende ta casa na Bonaire y Corsow pa purba boycotea e sistema door cu Censo no tabata haci openbare orde toets vanwege Oduber Lamers arest, pero ora Censo a wak cu ta abuso ta wordo haci y e sentencia di hues nunca su bedoeling tabata ta pa por acepta matrimonio fictisio, Censo a cuminsa haci toets riba e matrimonionan aki tambe.

“Nan ta keda para riba cu nos no mag di haci toets, pero nos ta pensa cu no por ta asina cu Oduber Lamers arest ta duna vrije brief pa matrimonio fictisio, y nos ta sa esaki y no ta haci nada”, segun sra. Luydens ta splica. Jurisprudencia tambe ta splica cu matrimonio fictisio ta na e momento cu e matrimonio a wordo efectua e diel tabata esey. Si despues un relacion a sali di esaki despues, e no ta importa.

Luydens: “Censo ta haci su trabou cu honor y consenshi limpi. Si Hues bisa nos cu en berdad aunke nos sa cu ta matrimonio fictisio y toch schrijf e in numa nos lo haci esey e ora na su debido tempo bou di Hues su punto di bista e ora.”

“Ora nos weiger un inschrijving ta pasa nos ta motibonan fuerte cu a sali di e investigacion”, sra. Luydens ta sigui splica. E toets ta haci diferente pregunta na e pareha, entre otro, cada uno apart di otro. Casi semper un di nan no tin un permiso valido tampoco, y ta hopi claro cu e matrimonio a wordo efectua pa haya un permiso pa keda/ traha na Aruba.

Oduber Lammers ta e arest of jurisprudencia di aña 2007 tempo cu Aruba a dicidi cu no ta inscribi un matrimonio di perha di mesun sexo efectua na Hulanda, cual Hues den corte di casacion a bisa cu Aruba mester acepta un matrimonio homosexual y no ta haci openbare orde toets.

“Pues nos pensamento ta cu e openbare toets aki ta basa riba aceptacion di un matrimonio di pareha di mesun sexo den Reino, pero hamas tabata e intencion pa uza e arest aki como un vrije brief pa acepta matrimonio fictisio”, segun sra. Luydens. Censo a bin ripara cu tabata wordo haci mal uzo di esaki, pues hendenan cu tabata kier a evita e toets cu Censo ta haci ta core bay Corsow of Bonaire pa asina nan desvia di e toets na Censo.

Antes tabata pues tambe acepta a base di e arest aki solamente matrimonio di mesun sexo efectua den Reino. “E aña aki nos a bisa cu esaki no por paso pa kico no di otro paisnan e ora? Dus aworaki tambe nos ta acepta esaki di otro paisnan tenzij sterke aanwijzigen schijnhuwelijk, undeclaracion absolutamente ridiculo”, sra. Luydens ta expresa. E ta conclui cu “Manera mi a splica, pues nos ta haci nos trabou cu honor y consenshi limpi na bienestar di pais Aruba. Punt uit.”

