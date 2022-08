NO TIN FRAUDE CU CARCHI DI RIJBEWIJS!!!

Registro Civil y Censo NO tin nada di haber cu noticia di posibel casonan di fraude tocante di EXAMEN pa rijbewijs, cual ta responsabilidad di Bureau Examen Rijbewijs (BER) cual ta cay bou di Cuerpo Policial Aruba:

Despues di a duna varios conseho na Gobierno di diferente asignatura pa cu e problematica di entre otro calidad di e proceso di rijbewijs, Censo na final di november 2020 a tuma SOLAMENTE e trahamento di carchi di rijbewijs over, cual diferente rapportnan tambe a indica cu esaki ta un tarea cu ta coresponde mas na Censo su tareanan y specialidad cual ta produccion di documentonan oficial.

E parti di pasa un persona EXAMEN rijbewijs, (prueba over di conocemento di reglanan di trafico) y contacto cu rijscholen etc. a keda den man di Bureau Rijbewijs cu ta cay bou responsabilidad di Cuerpo Policial. A conseha na diferente Minister di diferente gabinete pa trece mehoracion den servicio y control di procesonan cu ta regarda EXAMEN rijbewijs y/ of independisa esaki. Tambe Censo tabata dispuesto pa duna un man, conseha of yuda cu digitalisacion y transparencia pa cu e proceso.

Censo kier enfatisa cu Censo NO tin nada di haber ni cu pasamento di EXAMEN rijbewijs, ni teoria ni practico, tampoco otro productonan manera cambio di un rijbewijs di otro pais pa uno di Aruba, declaracion di validez di e rijbewijs etc. Por lesa e informacion aki claramente riba nos website: https://www.censo.aw/main/arubaans-rijbewijs/

Let op! Voor alle andere producten m.b.t. het rijbewijs, zoals examen rijvaardigheid, oefenvergunning, cursus rijvaardigheid, omzetting buitenlands rijbewijs, echtheidsverklaring en internationaal rijbewijs kunt u terecht bij het Bureau Rijbewijzen (BER) van het KPA

Den e trayecto di e proyecto pa tuma over e trahamento di carchi di rijbewijs, Censo a describi henter e proceso pa loke ta emision di e carchi di rijbewijs y a laga traha un sistema administrativo moderno y automatisa, cu ta wordo uza pa por traha y emiti e carchi di rijbewijs na Censo, unda cu tin un division di funcion estricto.

Ademas a percura pa Bureau Examen Rijbewijs (BER) por uza e sistema aki pa entre otro registra e examen, den cual tin un division di funcion (functiescheiding) automatisa, caminda dos examinador mester acorda e resultado y scan e documentonan pa cu e examen. Esaki pa un mihor registracion digital di examen den un database (cual NO tabata tin es tempo) y control. No obstante esaki, ta e departamento di Bureau Examen Rijbewijs (BER) y Cuerpo Policial su responsabilidad pa procesonan interno tocante pasa examen di rijbewijs wordo controla y revisa si mester.

Censo a tuma SOLAMENTE locual ta trahamento di e Carchi di Rijbewijs over na final di november 2020. Den transcurso di 2020 pa juli 2022 Censo a procesa por lo menos 31.312 carchi di rijbewijs. Esaki ta encera renobacion di rijbewijs, como tambe rijbewijs (of categoria di rijbewijs) nobo a base di loke Bureau Examen Rijbewijs ta yena den e sistema.

Por wak e datonan y informacion di tur nos procesonan y productonan cu a ser bendi den nos relatonan anual cu ta wordo publica riba nos website: https://www.censo.aw/main/jaarverslagen-dbsb/

E relatonan anual di 2017 pa 2020 ta poni riba nos website https://www.censo.aw/main/jaarverslagen-dbsb/ y di 2021 lo wordo poni pronto riba nos website.