Manera publica aña pasa, aña 2024 lo tin un subida drastico riba e cantidad di peticion pa Paspoort.

Pa acapara e subida aki, Censo lo habri ariba:

Diasabra 04 di mei 2024 di 8:30 am pa 12:30 pm.

Diasabra 18 di mei 2024 di 8:30 am pa 12:30 pm.

Diasabra 25 di mei 2024 di 8:30 am pa 12:30 pm.

Pa bin na remarke pa un cita ariba un di e tres dianan aki mester manda un email na [email protected]

B E K E N D M A K I N G

Het hoofd Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister informeert u hierbij als volgt:

Zoals vorig jaar is aangekondigd, is er in het jaar 2024 een drastische toename in het aantal paspoortaanvragen.

Om deze toename te kunnen verwerken, zal Censo open zijn op:

Zaterdag 04 mei 2024 van 8:30 am tot 12:30 pm.

Zaterdag 18 mei 2024 van 8:30 am tot 12:30 pm.

Zaterdag 25 mei 2024 van 8:30 am tot 12:30 pm.

Wilt u voor een van deze dagen een afspraak maken, stuur dan een mail naar [email protected]