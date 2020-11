Censo lo cuminsa cu e trabou di traha e rijbewijs nobo na Aruba mes

Minister di Husticia, den cooperacion cu Minister di Asuntonan General, ta anuncia cu den bienestar di eficiencia, spaar gasto y confiabilidad di e proceso en general, cu desde 1 di december 2020 e caarchi di Rijbewijs Arubano nobo lo wordo traha door di Censo den mesun manera cu e proceso di Cedula ta tuma lugar. Pa es motibo Censo ta informa e procedura nobo pa cu emision di e caarchi nobo di rijbewijs.

E proyecto no tabata encera solamente un caarchi nobo di rijbewijs, sino ful un proceso pa yega na un Registro Central di Rijbewijs, cual tin tur su procesonan na su lugar entre otro division sistematico automatico, pa cu e diferente tareanan.

Durante e aña cu a pasa a hinca hopi esfuerso y tempo den esaki, pero tambe a desaroya un sistema cu Cuerpo Policial por registra peticion y resultado di examen rijbewijs. Tambe for di e mesun sistema aki, nan por emiti nan mesun productonan na un manera mas eficiente, por ehempel un permiso pa practica pa rijbewijs A (oefenvergunning), certificado di autenticidad (echtheidsverklaring), registracion di un conversión di un rijbewijs stranhero pa uno Arubano( omzetting buitenlands rijbewijs) pa después Censo por emiti un caarchi di rijbewijs Arubano. E criteria importante di e proyecto aki ta pa por otorga un rijbewijs Arubano di un calidad halto y confiabel, no solamente e parti fisico di e caarchi pero tambe e parti di proceso.

E fase actual di e proyecto

Na e momentonan aki e ultimo ahustacionnan ta tumando luga pa por haci testnan. Si tur cos bay bon, e intencion ta lo siguiente:

Di 1 di december pa 11 di december 2020, solamente pa e grupo 60 plussers, cual nan rijbewijs a caduca por haci un cita pa renovacion di nan rijbewijs na e manera indica akibou. Pa esnan di edad avanza cu no tin abilidad digital, por yama nos na Censo entre 09:00’or cu 11:00’or of 14:00’or y 16:00’or pa nos por haci e afspraak aki pa e persona.

Di 14 di december pa 18 di december 2020, solamente pa e grupo cu a pasa nan examen di rijbewijs cual NO a haya oportunidad pa saca nan caarchi di rijbewijs ainda. Nan lo por haci afspraak na e manera indica akibou.

Di 21 di december 2020 en adelante lo atende publico en general cu nan rijbewijs a caduca, of lo caduca pronto of cu a pasa nan examen cu exito.

Lo habri afspraaknan riba nos website www.censo.aw/afspraak maken/ documenten en inlichtingen/aanvraag Arubaans rijbewijs.

Por fabor, corda atene bo mes na e fechanan ariba indica pa cu e gruponan, paso esaki ta e secuencia di gruponan cu lo wordo atendí prome.

Rekisitonan cu mester trece:

Pa por sa kico bo mester trece, acudi na e informacion riba nos website na www.censo.aw/Producten en diensten/Arubaans rijbewijs.

En todo caso bo mester bin personalmente y trece:

Afl 50,00 (cash of swipe)

Bo rijbewijs cu a caduca.

Carta di Dokter solamente si ta trata di renobacion di rijbewijs Categoria B-E, C, D . Pa categoría A, of B so, no mester di e carta di dokter. Por cumpra e documento aki na postkantoor pa Afl 8,00. Despues mester hiba esaki pa bo dokter di cas. Dokter di cas ta cobra pa yena esaki. E documento aki pa ley ta valido pa 3 siman después cu dokter firma esaki.

Kico e proyecto aki ta nifica pa mi como ciudadano?

Dentro di poco bo persona por traha un cita na Censo pa cu emision di bo caarchi di Rijbewijs Arubano. Bo lo haya e rijbewijs di biaha manera cu ta e caso caba.

Na Censo lo saca bo potret y lo tuma bo firma digital.

Bo lo wak e muestra digital di bo rijbewijs riba un pantaya chikito bo dilanti na e balie.

Despues cu bo aproba esaki, bo persona ta paga y lo wordo referi na otro balie na unda bo persona lo haya e rijbewijs

Na e balie cu bo ta wordo referi, e Rijbewijs lo wordo imprimi dentro di un par di minuut.

Bo persona lo waak un recibo digital como prueba di entrega di e rijbewijs riba pantaya. A peticion di e cliente e recibo aki tambe lo por wordo imprimi riba papel.

Bo persona lo haya e Rijbewijs y e por wordo usa di biaha.

Rijbewijs digital

E Reglamento Ministerial nobo pa cu emisión di e caarchi di rijbewijs Arubano nobo, no solamente ta regla e caarchi fisico, sino tambe e posibilidad adicional pa tin un rijbewijs digital. Nos lo anuncia esaki ora yega asina leu. Esaki na su debido tempo lo trece cune cu bo lo por tin bo rijbewijs digital den bo telefoon y mustra esaki ora di control di trafico.

Con nos departamento lo procesa e retraso

Manera indica ariba nos lo cuminsa cu e grupo vulnerabel prome. Despues nos lo atende cu e grupo cu a pasa examen pero ainda no tin ningun Rijbewijs den nan poder. Esaki pa duna Bureau Examen Rijbewijs tempo pa registra e resultadonan den e sistema nobo. Despues lo sigui cu tur cliente cu nan rijbewijs a caduca. Pa casonan extraordinario, p.e. viahe pa exterior cu urgencia, por manda un mail na [email protected]

Tin por lo menos un retraso di 4000 pa 5000 rijbewijs cu a caduca y no por a wordo renoba ainda. Censo lo trata di recupera di e retraso aki mas liher posibel. Ta calcula cu den dos luna di tempo nos lo por logra esaki. Ta pidi cooperacion di tur hende y den un corto tempo tur hende por tin nan Rijbewijs Arubano na ordo. Na principio por ta cu bo persona lo tin cu warda un tiki mas largo pa haya cita. Di parti di Censo nos ta pidi nos clientenan comprension pa esaki. E meta final ta pa Pais Aruba por otorga un Rijbewijs Arubano, na un manera sigur, confíabel, lihe, eficiente y servicial.

