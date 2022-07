Prome cu bo por bay studia afor, mester regla diferente asunto. Un di e asuntonan aki ta cu bo mester regla pa kita bo nomber (schrijf uit) for di e Registro di Populacion (bevolkingsregister). Esaki ta conta pa TUR studiante cu ta bay biba afor.

Segun e ley di e Registro di Populacion, e populacion ta consisti di solamente personanan cu di berdad ta biba na Aruba. Tur otro hende cu NO ta biba akinan (entre otro pa estudio), ta obliga pa kita nan nomber (schrijf uit). Acaso si un hende no haci esaki e lo por wordo kita automaticamente.

Studiantenan cu ta bay Hulanda

Si bo kier bay studia na Hulanda, bo mester inscribi bo mes na e municipio (gemeente) cu bo ta bay biba na Hulanda. Akibao nos lo duna algun tips pa haci e inscripcion na Hulanda mas facil. Riba Censo su peticion nos a ricibi dia 9 juli 2022 for di Afdeling Studiefaciliteiten di Directie Onderwijs tur e-mails di studiantenan cu ta bayendo Hulanda. Door cu esaki ta un grupo grandi, cada un di e studiantenan aki lo ricibi un mail di Censo cu un orario specifico pa presenta diaranson dia 27 juli 2022 entre 13:00 or y 16:00 or pa por schrijf uit. Otro studiantenan por haci un cita pa schrijf uit riba nos website www.censo.aw.

Studiante cu a caba di pasa examen rijbewijs.

Prome cu bo schrijf uit di Registro di Populacion, ta importante pa bo saca bo rijbewijs. Ora di bo cita pa traha bo carchi di rijbewijs, bo mester acudi na Censo cu un identificacion (valido) y e potret lo wordo saca na Censo mes.

Kita bo nomber for di e Registro di Populacion (bevolkingsregister).

Prome cu bo biaha pa Hulanda, bo mester kita bo nomber (schrijf uit) for di e Registro di Populacion (bevolkingsregister). Esaki ta un condicion necesario pa bo por inscribi bo mes na Hulanda. Un di e documentonan cu bo tin cu entrega ora bo ta bay inscribi bo mes na Hulanda ta e prueba di kitamento di bo nomber (uitschrijvingsbewijs). E prueba aki bo ta ricibi na momento cu bo kita bo nomber for di e bevolkingsregister. Ora di schrijf uit, ta importante pa bo indica na Censo na cua municipio bo ta bay biba na Hulanda. Esaki por diferencia di e municipio na unda bo ta bay studia. Ora di establece bo mes na Hulanda, bo lo inscribi bo mes na e municipio cu bo a indica na Censo cu bo ta bay biba. Si bo no haci esaki, bo lo por haya problema ora di inscribi na Hulanda.

Si bo dicidi pa inscribi bo mes na un otro municipio cu esun cu bo a indica na Censo, esaki por trece cun’e cu e inscripcion na Hulanda por tarda, cu consecuencia cu lo bo por haya bo number di servicio civil (na hulandes: burgerservicenummer (BSN) mas laat.

Inscripcion den Basisregistratie Personen (BRP)

Ta recomendabel pa bo busca informacion adelanta, por ehempel riba e website di e municipio, tocante con e inscripcion den BRP ta regla na e municipio. Por ehempel, si mester traha un cita of cual ta e documentonan cu bo mester entrega na e momento cu bo ta bay inscribi bo mes. Tin municipionan caminda tin dianan fiho of citanan specialmente pa locual ta inscripcion den BRP di studiantenan cu ta bini for di Caribe.

Na momento cu bo ta bay inscribi bo mes den BRP na un municipio bo mester entrega e siguiente documentonan:

Paspoort (pa nan por establece bo identidad);

Comprobante di mudansa (uitschrijvingsbewijs) ricibi for di Censo ora bo a schrijf uit

Comprobante di e direccion na Hulanda (por ehempel un copia di e contrato di huur of un carta firma y un copia di e cedula di e miembro di famia cu ta declara cu por lo pronto bo por biba na su cas).

Acta di nacemento (afschrift van geboorteakte)

Tuma nota: si bo no a nace na Aruba, ta bon pa bo aplica pa un acta di nacemento na tempo for di e pais cu bo a nace y si no ta parti di Reino mester laga traduci esaki (si ta necesario) y laga legalisa esaki (si ta necesario) o laga pone un apostille riba esaki. Pa mas informacion riba e tema aki, por wak riba e website di cada municipio.

Punto di contacto na Aruba

Si tin pregunta tocante e informacion akiriba y/of bo a haya un problema cu bo inscripcion na Hulanda, entre otro pa falta di documento, por mail nos na [email protected] Tambe por hanja e e-mails di Censo su team bao ‘contacts’ riba nos website www.censo.aw