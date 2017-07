Censo a reuni cu prensa relaciona cu dia 4 di Augustus

Directora di Censo, Sra. Sharine Luydens, a enfatisa cu dia 4 di Augustus prensa tambe lo mester bay mantene su mes na reglanan pa e dia di entrega di lista pa eleccion 2017.

E set up di Censo ta cla, Sra. Luydens a splica prensa kico ta e reglanan pa e dia ey, e reunion a bay den bon tera. El a sinti cu tur hende ta contento, y nan ta cla.

Rol di prensa dia di entregamento di lista

Sra. Luydens a duna prensa di tin posibilidad di cierto luganan disponibel pa cu camara. Manera a splica prensa, ora cu drenta den stadhuis, no por tin entrevista cu e candidatonan. Despues cu e apoderado entrega e lista, lo saca un potret di entregamento di listadoor di prensa, despues di e esey e candidato y personanan lo sali for di Stadhuis direccion di Algemene Rekenkamber. Riba e balcon, bou di e tentnan cu lo tin disponibel, prensa lo tin tur e posibilidad pa haci entrevista. Logicamente, dentro di un termino plaso razonabel, ya cu e proceso tin cu sigui cana ya cu otro partidonan tambe mester bin entrega lista.

Tur e reglanan ta scirbi ariba e website www.censo.aw y tur e partidonan a haya e reglanan cu ta prescribi pa ley. Tur partido ta den conocemento di e reglanan. Sra. Luydens a splica cu e ley di eleccion completamente ta skirbi literalmente con cada proceso mester bay. E horario ta di 9 or di mainta, pa 4 or di atardi. Logicamente, prome cu 9 or di mainta, Sra. Luydens lo tuma contacto cual ta e ora preciso ey, cu ley ta stipula cu e lista mester ta entrega entre 9 or di mainta te cu 4 or di atardi. Si pasa e hora stipula, ya no ta posibel pa entrega lista mas.

Ariba e dia ey, tur miembro di prensa di basta siman caba a duna e posibilidad e nombernan y den ki funcion nan ta bini. A mustranan tambe e espacio cu tin disponibel pa camara. E espacio cu tin disponibel pa entrevista. A sinti cu tur hende a keda contento, segun Sra. Luydens. E reglanan ta basta duidelijk. Si tin mas pregunta, cualkier pregunta por tuma contacto cu Sra. Luydens y libremente e lo splicanan mas detaya ariba e reglanan di e dia aki.