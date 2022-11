Diamars durante dia a tuma nota cu tabatin varios crucero ancra den waf di Oranjestad. Director di Aruba Ports Authority, Marc Figaroa a cataloga esaki como un dia grandi pa nan y pa Aruba mes.

Entre e cruceronan tabatin “Celebrity Beyond” cu a yega Aruba pa prome biaha. APA ta hopi orguyoso pasobra esaki ta un di e cruceronan mas nobo di Celebrity Cruises, cu a join e flota di Celebrity na april di e aña aki. A yama e crucero bonbini, hunto cu dos otro mas den waf, esta Carnival Horizon y un otro di Holland America Line.

Pa APA, Celebrity Beyond ta un barco masha moderno y a trece casi 2500 pasahero abordo. Marc Figaroa a sigura cu e parti mas importante ta cu turismo crucero ta recuperando manera cu ta deseando. E ta convenci cu Aruba lo por mira un temporada di november, december, januari y februari hopi fuerte (e temporada di winter).

Aruba Ports Authority a celebra yegada di Celebrity Beyond y Norwegian Prima cu por cierto a yega Aruba diasabra ultimo. Marc Figaroa ta satisfecho con turismo crucero ta desaroyando. Ainda tin tres ‘first call’ mas p’e aña aki. Un di Royal Caribbean, un mas di Norwegian y un di Azamara.

Ta bon pa enfatisa cu Celebrity ta forma parti di Royal Caribbean Group, un di e partnernan mas grandi p’e mercado di Aruba. Esaki ta demostra e lealtad di Royal Caribbean tambe. Fuera di Celebrity, tin e otro cruceronan di Royal Caribbean tambe cu ta bishita Aruba frecuentemente.

Por ultimo Figaroa, manera indica, ta premira un temporada hopi fuerte pa loke ta turismo crucero. “Ban spera cu no tin mas impacto externo cu lo afecta e parti di turismo crucero. Pa nos ta sumamente importante pa sigui cuida y ban pa Aruba su economia progresa y recupera dje pandemia di Covid.”

Ainda tin mas p’e aña’ki

Yegada di cruceronan nobo pa prome biaha na Aruba lo sigui den e siguiente simannan, prome cu aña bolter ainda. Asina por menciona cu recientemente a yega Carnival Spirit, di e compania Carnival Cruise Line. E crucero di 21 aña bieu, a costa $375 miyon pa construie y ta carga 2124 pasahero abordo. E siman aki a yega Celebrity Beyond y ainda falta Azamara Onward. Ta bon pa agrega cu Celebrity Beyond a cuminsa nabega na april ultimo, pues ta nobo-nobo! E ta di e categoria “Edge-Class” y tin un capacidad di carga 3937 pasahero. Azamara Onward ta un crucero di 23 aña bieu, ta carga 826 pasahero, ta midi 181 meter di largura y ta di e categoria “R-Class”, opera pa Azamara Cruises desde e aña aki.

Tocante Celebrity Beyond

Celebrity Beyond ta un crucero propiedad di Celebrity Cruises, cu a tuma su nomber for di slogan di e compania. E crucero, cu ta e di tres di e clase Edge, ta construi den e Chantiers de l’Atlantique y cuminsa cu su servicio na april ultimo. E barco aki ta bou encargo di capitan Kate McCue.

E crucero ta registra na e waf di Valletta, na Malta. E ta midi 326.5 meter di larduga, 57.9 meter di haltura y tin no menos di 21 piso. E tin un capacidad pa carga no menos di 3.260 pasahero basa riba ocupacion dobel, yegando te cu un maximo di 3.937 pasahero. Mas e ta carga 1416 tripulante abordo, pues ora e mara den waf, ta trece un total di 5353 persona.

Tocante Aruba Ports Authority:

A funda Aruba Ports Authority N.V. na aña 1981. E compania ta pertenece 100% di Gobierno di Aruba y tin 80 trahado den servicio directo. Hunto ta maneha e dos wafnan di Aruba, pues tanto esun di crucero na Oranjestad como tambe esun di carga na Barcadera, unda nan tin un acuerdo di operacion cu ASTEC. Pa aña ta yega mas o menos 330 crucero na Oranjestad y un otro 905 barco di carga na Barcadera (sin conta barkitos y launch services), prome cu e pandemia. E compania ta stabiel y ta bou maneho di Marc Figaroa.