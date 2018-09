Celebrities ta sali brabo riba Blackhawks ganando 15-5

Play off final HEINEKEN fast pitch dedica na Chin Thiel (q.e.p.d) y e trabuco Wilbert “Wiwi” Maduro a inicia den categoria A-Klas. Den un serie di best out of 5 e dos ekiiponan aki lo competi contra otro pa disputa pa e titulo maximo unda e ganador lo promove pa AA den 2019. Celebrities a sali brabo riba Blackhawks kendenan a sali number 1 durante campeonato y ta propina Blackhawks un knock out 15-5. Celebrities como equipo a bati di 25-12 bon pa un averahe di 480 mientras Blackhawks a bay di 19-7 como equipo pa un averahe di team di 368. Celebrities 15 careda, 12 hit, 1 error y ta laga 7 coredo den circulacion. Blackhawks 5 careda, 7 hit, 3 error y ta laga 6 coredor na base.

Mihor bateadornan pa Celebrities a resulta Jonathan Ruiz 1-1, Ozzi Webb 4-3 cu 1 rbi y Albert Croes 2-2 cu 3 rbi. Pa Blackhawks a destaca na plato den causa perdi Angelo Webb 3-2, Yeisid de Kort 2-2, Rodney Kelly y Yerrick de Kort di 2-1. Antonio “Tony” Warner ainda mustrando stamina riba monticulo ta bay cas cu e victoria riba su nomber lansando 32 bola, 51 strike bon pa 83 lansamento total permitiendo 4 careda limpi propinando 2 ponche y ta regala un base por bola pa un ERA di 9.00.

Efraim Leon ta bay cas cu e derota lansando 45 bola, 52 strike bon pa un total di 97 pitch, permitiendo 7 careda limpi y ta regala 4 base por bola. Efraim ta wordo releva pa Rodney Kelly. Por a compronde cu Blackhawks a file un protesta aden riba legalidad di un hungado cual protesta lo wordo analisa y si cumpli cu tur reglamento di artikel con pa file un protesta e lo wordo trata pa protest commissie.

Mientras tanto schedule ta continua normal y lo keda en espera di resultado di dicho protesta. Diaranson awor 26 di September Playoff A-Klas lo continua momento cu pa 715pm Celebrities enfrenta Blackhawks den nan di dos wega di e serie. Pa 9pm Play Off AA lo inicia unda clasificado # 3 lo topa # 4 esta Spuiters vs Macuarima den nan wega number 1 den nan best out of 3. Weganan lo ta na Pos Chiquito.

