Celebrities ta rally pa bolter e score y seya un victoria riba Blackhawks

Play off final HEINEKEN fast pitch dedica na baluartenan Chin Thiel (q.e.p.d) y e trabuco Wilbert “Wiwi” Maduro a continua riba veld di Flatstone. Den categoria A-Klas Blackhawks y Celebrities ta compitiendo pa e titulo maximo den nan serie di best out of 5. Blackhawks a sali cu confiansa y dicidido pa gana anotando 2 careda den cabez di promer inning y ta amplia esaki cu 4 mas den di 4 inning pa bay ariba comodo cu 6 careda, Celebrities den bom di 4 inning ta corta ventaha cu 1 careda y ta bolbe anota uno mas den bom di 5 inning pero no kier a entrega.

Gregory Manuel e pitcher habrido pa Celebrities apesar di tabata tin muestra di cansancio a sa di pone dos “0” riba den 5 y 6 inning pues partinan esencial di un partido. Perdiendo 6-3 den bom di 6 inning e muchanan di Esy Kelly ta rally pa 6 careda y ta bolter e score 9 pa 6. Blackhawks ta menasa den cabez di 7 inning y ta anota 1 careda pero gasolin a caba y wega ta termina 9-7 na fabor di Celebrities. Celebrities 9 careda, 11 hit, 3 error y ta laga 4 coredor den circulacion. Blackhawks 7 careda, 6 hit, 2 error y tambe ta laga 4 coredor na base. Como equipo Celebrities a bati di 28-11 pa un averahe di 393 mientras Blackhawks a bati como equipo di 27-6 pa un averahe di 222.

Mihor bateadonan pa Celebrities ta Ruwin Tromp 4-2 cu 4 rbi y un cuadrangular, Benjamin Tromp 2-2 cu 2 rbi y un cuadrangular, Ozzi Webb di 3-2, Wensley Kock y Michael Daal ambos di 2-1, Albert Croes di 3-2 cu 2 rbi y 2 careda anota. Pa Blackhawks a destaca na plato Angelo Webb di 3-2 cu 3 rbi y un cuadrangular, Rodney Kelly y Efraim Leon di 3-1. Gregory Manuel a bay 7 inning completo pa seya e victoria riba su nomber lansando 66 bola, 59 strike pa un total di 125 lansamento permitiendo 6 careda limpi regalando un total di 8 base por bola pa un ERA di 6.00. Clay Shipley a bay 5 inning y dos tercio y ta resulta pitcher perdedor ricibiendo relevo di Fenchi Leon.

Clay a lansa 30 bola, 58 strike pa un total di 88 lansamento permitiendo 8 careda limpi. Playoff final ta continua dialuna awo 1 di october pa 715pm na veld na Pos Chiquiuto unda Blackhawks lo enfrenta Celebrities den nan di tres encuentro di nan serie y pa 9pm Royal Power vs Balashi Premuim den nan di dos wega di nan serie.

Alaves na veld di Flatstone pa 715pm Macuarima Indians lo inicia nan serie di 3 wega contra Spuiters. Pues Softball den pleno ambiente y competencia entre nos atletanan. Fanaticada waak pa Bo tey!!!

Comments

comments