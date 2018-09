Celebrities ta manda su ruman chikito The Prodigies cas

Playoff HEINEKEN fast pitch di Aruba Softball Bond dedica na Chin Thiel ( q.e.p.d) y e trabuco Wilbert “Wiwi” Maduro a continua riba veldnan na Pos Chiquito. Den categoria A-Klas clasificado # 3 cu ta Celebrities a topa nan ruman chiquito The Prodigies clasificado # 4 den di dos wega di nan serie di best out of 3. Celebrities tabata ariba 1-0 den e serie y cu un victoria lo pasa pa e siguiente buelta. Un bon wega porcierto unda Celebrities ta logra e victoria di 5-3 y ta pasa pa e otro serie pa enfrenta Black Joker den un serie nobo di tres wega cual ta inicia diaranson 20 di September na Pos Chiquito. Celebrities 5 careda, 6 hit, 3 error y ta laga 8 coredor den circulacion. The Prodigies 3 careda, 3 hit, 1 error y ta laga 7 coredor na base. Mihor bateadornan pa Celebrities ta Enrique Almanzar 2-2 cu 2 rbi, Jose Baez 2-1, Albert Croes 1-1.

Pa The Prodigies a destaca na plato Hildward Geerman 1-1 y Joselito Quant 2-1. E veteranismo Antonio “Tony” Warner ta drenta releva Jeremy Geerman y ta lansa 3 inning 21 bola, 29 strike pa un total di 50 lansamento y no ta permiti careda propinando 1 ponche y 2 base por bola pa pone e victoria riba su nomber y alaves hiba su e quipo pa e proximo serie contra Black Joker cual lo cuminsa diaranson awor pa 715pm na Pos Chiquito.

Hildward Geerman ta tira 5 inning pa un total di 103 lansamento y ta bay cas cu e derota. Playoff A-Klas diaranson y diahuebs awor mientras cu weganan final femenino lo ta diasabra 6pm. Softball den pleno desaroyo!

Comments

comments