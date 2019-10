Celebridadnan Hulandes femenino a cera conoci cu Aruba

Aruba a bin ta capta mas atencion pa cantidad di hende muhe ocupando posicionnan clave. Como tal tin mas esfuerso pa posiciona e destino riba area di importancia pa empodera e hende muhe di tur edad, entre otro. Den linea cu esaki, Aruba Tourism Authority a tuma e initiativa pa invita 8 hende muhe cu na Hulanda ta personanan influencial conoci pa tin hopi siguidonan riba rednan social. Aki ta tene cuenta tambe cu e importancia di e hende muhe den tuma di decision di

unda pa biaha. E meta principal di e bishita aki ta pa promove Aruba na Europa y principalmente na Hulanda. E celebridadnan hunto tin mas cu 700.000 siguidornan. Ademas, Beau Monde, un revista glamstyle glossy cu circulacion di mas cu 100.000, tambe a forma parti di e grupo aki. Pa medio di su oficina na Hulanda, A.T.A. a invita e grupo di celebridadnan consistiendo di personanan cu afinidad den diferente area y organisacion cu influencia amplio na Hulanda. Nan tawata: Quinty Trustfull, un presentadora riba television y casa di futbolista Orlando Trustfull. Kim Kotter (Miss Universe Hulanda 2002) presentadora di diferente programa di television y entrepreneur entre otro e ta organisa Miss Universe Alemania. Kirsten Schilder ta casa cu e conocido cantante Nick Schilder. Leontine Borsato ta un presentadora di television y casa cu e famoso cantante Marco Borsato. Josh Veldhuizen ta un diseñadora/fashionista cu su propio linea Josh V. Edsilia Rombley ta considera como un di e miho cantantenan Hulandes y su link cu nos isla ta cu su mayornan ta di Aruba y Corsou. Anouk Smulders ta un modelo top como tambe un presentadora na television. Dionne Schulf ta un entrepreneur famoso y fundadora di e agencia di celebridadnan ‘Friends of the Brands’, cu cual A.T.A. a cera un cooperacion pa cu e trip aki. Robin de Vries cu tambe ta forma parti di ‘Friends of the Brands’ a coordina e programa aki. E bishita aki a wordo cubri ampliamente den e conocido revista Beau Monde, di cual Sandra ten Brink a compaña e celebridadnan. Como parti di e programa, A.T.A. a inclui un recepcion special na Papiamento Restaurant, unda e grupo special aki a wordo yama bonbini door di nos Minister President Evelyna Wever-Croes, y CEO di A.T.A. Ronella Tjin Asjoe-Croes. Durante nan estadia, nan a cera conoci cu diferente parti di nos isla, entre otro nan a bishita e area di arte na San Nicolas, nan a wordo presenta cu un desayuno y despues un tour na Parke Arikok, pero tambe nan por a disfruta di Aruba su

gastronomia, bishitando top restaurantnan cu Aruba ta ofrece. Ademas nan a bishita Aruba Aloe Balm unda nan a haya e oportunidad pa traha nan propio scrub.

