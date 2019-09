Celebrando graduacion di curso Financial Freedom, Coach Francis Groeneveldt

Den ambiente celebrativo y culinario, Lead2Success a celebra graduacion di 37 cursista cu a forma parti di nan prome y segundo trimester di nan cursonan di Financial Freedom 2019. Un celebracion, cu a tuma luga den dushi ambiente di Opus Aruba Ocean Grill Restaurant.

“Pa nos di Lead2Success, esaki sigur tabata un ocasion pa celebra. No solamente pa complitud di un curiculo, pero pa e comienso di un temporada nobo di cada un di nos cursistanan ora ta trata di un cambio den nan manera di pensa con pa logra alcansa nan objetivonan financiero y pa literalmente bay pa e bida di nan soño,” Entrenado Financiero certifica, di Lead2Success, Sr. Francis Groeneveldt a bisa.

“Tur cos den e bida aki ta posibel, si pone un meta, aplica e strategianan corecto, mantene un enfoke, compaña pa sacrificio, disiplina y determinacion. Esaki ta e base, y un principio den bida, cu si nos haci esaki, nos lo indudablemente mira resultadonan positivo. Y awe nochi tabata un celebracion di esaki. Cu ocho siman di les semanal, e gruponan aki a bini hunto, nan a traha presupuesto, aplica e strategianan duna di manera rigido y ta na caminda pa bira completamente liber di debe. Esaki ta motibo suficiente pa celebra,” Groeneveldt a enfatisa.

Actualmente Lead2Success ta den nan di tres les di Financial Freedom pa 2019. Un grupo cu pronto tambe lo ta graduando.

“E meta principal di Lead2Success ta pa trece ciudadanonan den nan capacidad maximo riba e tereno di finansas personal. Pa por logra cambio nos mester cuminsa na nos manera di pensa, e mente. Eyden cambio mester tuma luga primeramente. Hecho ta, cu na Aruba tin hopi hende den debe, kiermen esey ta e area cu nos mester contraresta prome – pa saca hende for di e ‘sistema di debe’ – cu nos curiculo titula, Financial Freedom – Libertad Financiero. Pero e meta no ta pa keda eynan, una bez e strategia pa sali for di debe ta na su luga y ta den operacion, mester adkeri strategianan pa crea rikesa. Kiermen nos ta saca e pueblo for di un bida di deficeit y continua di biaha pa drenta un bida di surplus.”

“Asina despues di tin un grupo operacionando caba riba e sistema di ‘sali for di debe,’ un di e sigiente materialnan cu nos ta introduciendo awor ta atraves di nos seminario di “Passive Wealth” cu lo tuma luga diasabra di 28 di September binidero. Esaki ta habri e persona su mente na oportunidadnan nobo den e mundo financiero. Pa e seminario di “Passive Wealth” nos ta cobra solamente Awg 50.00 pa persona, pa strategianan cu lo trece ‘cambio di mente,’ cu una bez aplica, lo cambia nan bida pa semper.”

“Si bo no por inverti Awg 50.00 den bo mes y bo futuro, keda sin come riba caya henter e luna aki y bo lo come loke cu bo kier den un futuro cercano,” e Entrenado Financiero a bisa.

Un palabra di pabien ta bay pa tur nos cursistanan cu a logra termina e curso cu exito, como tambe na Chef Cesar, su staff y personal na Opus Aruba Ocean Grill Restaurant.

