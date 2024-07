Fundashon Muhénan Uniformá Armá (Fundashon MUA) diahuebs ultimo a celebra nan di 17 aña di existencia.

Esey a tuma luga pareu cu celebracion di Dia di Empleado Publico. Fundashon Muhénan Uniformá Armá ta consisti di 5 organisacion cu tin hende muhe uniforma arma den servicio.

Esakinan ta Cuerpo Policial, Cuerpo di Duana, Sentro di Detenshon y Korekshon Kòrsou, VKC y Warda Costa.



E atardi a cuminsa cu presentacion di Reverendo Canon Louise de Bode-Olton di Iglesia Anglicano Episcopal ”Church of the Resurrection” kende a pone atencion pa futuro di Muhenan Uniforma Arma ta pa elimina stigma y discriminacion den cuerpo uniforma arma; pa para pa loke ta husto y inclusivo den cuerpo di muhenan uniforma arma den sector publico; pa nan bunitesa radiante inspira comunidad y hende muhenan hoben y pa nan ta e vehiculo pa haci hende muhe uniforma arma mas visibel y mas consciente cu su aporte ta haci un diferencia pa yega na un miho comunidad pa un y tur.Despues tabatin presentacion di agente policial Thaïma Osepa MBA kende siguiendo e topico di ‘Muhé empoderá, empoderando otro muhénan’, a mustra cu como hende muhe uniforma arma mester complementa otro y no competi cu otro.

Otro orador tabata Pedzi Girigori MSc, hefe di Operacion na Departamento Meteorologico di Corsou kende a elabora riba Metanan di Desaroyo Sostenibel y desigualdad di genero. Su mensahe tabata cu hende muhenan no a yega ainda den nos pais desaroya y cu nos mester kibra cu e stigma actual cu ta existi di con nos ta trata hende muhe y con ta trata hende homber.

Finalmente tabatin orador Reyna Joe cu ta organisado di e Conferencia Anual di liderazgo Femenino na Corsou for di 2004, kende a motiva profesionalnan uniforma arma pa nan documenta nan mes den buki cu por sirbi como motivacion y empoderamento pa hende muhe hoben ambicioso, mientras cu nan experiencianan por keda comparti.

Prome minister di Corsou Gilmar Pisas durante di e atardi a honra muhenan uniforma arma cu su presencia celebrando tambe hunto cu nan.

E prome mandatario elocuentemente a mustra con importante muhénan uniforma arma ta pa cuerpo di empleado publico.

Y na final di su presentacion el a firma e Manifesto di Fundashon Muhénan Uniformá Armá caminda ta boga pa un cooperacion interministerial y cooperacion di parti di gobierno pa por cumpli cu metanan na bienestar di empleadonan publico, servicionan y comunidad di Corsou.

Tur aña den cuadro di Dia Internacional di Empleado Publico, ta reafirma e cooperacion y colaboracion, firmando e Manifesto di Fundashon Muhénan Uniformá Armá.

E programa interesante aki a finalisa cu un panel cu orador caminda cu a debati cu presentenan con nan como hende muhe empodera por empodera comunidad di Corsou.

Tambe a bin dilanti cu como hende muhe uniforma arma bo mester ta bon prepara y pa esey mester lesa hopi.

Ta p’esey tambe a regala tur participante un of mas buki.

Importante ta tambe pa sa con nos comunidad ta fungi y cua ta necesidadnan pa por implementa Metanan pa Desaroyo Sostenibel. Mester yega na ekilibrio di hende muhe den posicionnan di liderazgo y di tumamento di desicion, pa por tin un refleho real di homber y muhe den nos comunidad.

Organisado di e evento y presidente di Fundashon Muhénan Uniformá Armá Casandra Martha na final a gradici tur presente y a afirma pa esunnan presente cu nan trabou ta di gran balor pa un comunidad salud y el a gradici maestro di ceremonia Jeannique Sillie pa su bon trabou.

Riba e potretnan por mira momentonan durante di celebracion di 17 aña Fundashon Muhénan Uniformá Armá.