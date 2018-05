Celebracionnan pa Dia Internacional di Museo 2018

Rond di e fecha di 18 di Mei, Museonan rond Mundo ta celebra Dia Internacional di Museo. E aña aki den e tema di “Hyperconnected museums: New approaches, new publics”, pues Museonan hyper conecta: cu enfoca nobo y publico nobo. E meta di Dia Internacional di Museo ta pa conscientisa publico di e hecho cu Museonan ta un hunga un rol importante den intercambio cultural, enrekisimento di culturanan y desaroyo mutuo, comprension y cooperacion entre personanan.” Actividadnan plania pa celebra Dia Internacional di Museo por ta riba un dia, un weekend of hasta full un siman.

Pa celebra Dia di Museo e aña aki Museo Arqueologico Nacional Aruba ta colabora cu Stichting Rancho pa un anochi di charla convocatorio cu lo tuma lugar riba Diabierna dia 18 di Mei den e “fruteria” na Museo Arqueologico di 6’or pa 8.30’or di anochi. E charlanan aki lo ta tocante di diferente tema interesante, manera e famoso forno di kalki, e hanchinan den Rancho y e tanki di awa den Rancho.

Den cuadro di siman di Museo, fundacion Rancho lo organisa tambe un Rancho Walking Tour riba Diasabra dia 19 di Mei. Saliendo for di John.G. Emanstraat 9, di 9.00’or pa 11’or di mainta, pa e prijs special di 10,- florin pa persona. Pa mas informacion por tuma contacto cu Stichting Rancho via email [email protected]

Museo Arqueologico ta sigui den e siman despues cu un “Mini-festival Indian” na Cosecha San Nicolas. Esaki ta forma parti di Experience San Nicolas y ta den cuadro di Siman di Museum. Diasabra dia 26 di Mei, Museo Arqueologico lo ta presente na Cosecha San Nicolas entre 9’or di mainta pa 1’or di merdia cu diferente tayer creativo pa muchanan di tur edad. Tambe lo trece un presentacion 3D y lo duna informacion tocante e promer habitantenan di nos isla. E actividad aki ta habri pa tur interesado y ta gratis!

Pues asina Museo Arqueologico den e tema di ICOM pa 2018 ta conecta cu instancianan cultural y publico nobo, cu un enfoca nobo. Museo Arqueologico ta invita un y tur pa celebra dia internacional di museo bishitando y participando na tur e actividadnan di museonan, galerianan y otro instancianan cultural na Aruba. Museo Arqueologico Nacional Aruba ta extende un caluroso pabien na tur Museonan na Aruba riba nan dia!

