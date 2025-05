Diadomingo awor dia 18 di mei diferente organisacion den Playa ta uni forsa pa ofrece actividadnan hopi varia. Entre 10’or di mainta y 3’or di atardi grandi y chikito por conoce mas di Aruba su historia y cultura.

Arutram lo core special riba e dia aki y asina publico por bishita e organisacionnan participante den of cerca di Caya Grandi. Pa 10’or di mainta Muchila Creativo den Caya Betico Croes (na otro banda di Coco Plum) ta cuminsa su programa cu apertura di un exposicion di arte visual di su studiantenan. Tin guia interactivo, presentacion di musica, baile y tayer creativo. Tambe tin dushi pasaboca y algo refrescante.

Space 67 den Caya Betico Croes (ex- Bon Bini Store) ta ofrece un ‘preview’ di un exposicion di sclavitud Hulandes colonial, como tambe visual di programa di januari te maart y e concepto nobo di Space67 y F&B. Checkpoint Color ta ofrece koffie gratis cu cada compra y esnan cu mustra cu a saca potret na tur localidad por print 1 potret gratis di 6×8. Na Museo Historico den Zoutmanstraat por subi e toren y haya un bunita bista riba Playa, explora e exposicion y disfruta di dushi snack of cuminda di Cushina di Chichi den un ambiente musical.

Tin oportunidad unico pa bishita e exposicion di MetaCorp den Wilhelminsastraat. E ta e compania na Aruba cu mas aña, desde 1920. Aki ta haya bista di historia di MetaCorp y tur su companianan. Na Museo di Bijbel na Kerki Protestant den Wilhelminsastraat, por admira e ehemplarnan mas antiguo di buki na Aruba.

Na Plaza Rancho den Visstraat, net pabou di MANA (Museo Arqueologico Nacional Aruba) Fundacion Rancho tin sabroso cuminda di lama na benta. Por haci un recorido den bario di Rancho cu ayudo di un mapa disponibel. Tambe por participa na un tour guia cada dos ora pa cua ta aprecia un donacion.

MANA na Schelpstraat tambe ta habri su portanan pa 10 ‘or di mainta te 3 or di atardi. Pa 11’or di mainta y 1’or di merdia arkeologo Raymundo Dijkhoff ta presenta “Santa Cruz 35: Contextonan Nacional y Circum-Caribense (insular y continental)”. Esaki ta e ultimo charla den ciclo di tres ariba e Santana menciona. Por mira e expo temporario nobo “Origen Caribense: den Pret y Fantasia”, cu ta ilustra 25 aña di participacion di Queen Hortence & db’s den Los Laga Bay y como participante di Festival di Caiso y Calypso. Pa 10:30’or di mainta y 12:30’or di atardi tin demostracion con ta traha ‘headpiece’ di Carnaval. Muchanan por participa activo den e Kidscorner y tin un “Koffiemorgen”.

Den Biblioteca Nacional Aruba (BNA) den George Madurostraat) studiantenan di Universidad Aruba ta tene e “Framing Social Problems and Solutions Photo Exposition”. Publico por tuma un dushi break den airco disfrutando di snack di “Lieverd Café” na BNA. Departamento Arubiana Caribiana na Bachstraat ta expone documentonan cu a ser incorpora den e registro di UNESCO ‘Memory of the World’. Ademas tin un expo di monumentonan di Aruba y por haya un guia cortico pa cera conoci cu coleccion nacional y special. Na Archivo Nacional Aruba por aprecia e exposicion Di Dos Guerra Mundial y admira e expo di 75 aña di ELMAR N.V.

Riba e dia festivo aki bishitantenan por participa na un competencia. Na cada localidad por haya un mapa, cu instruccion con pa descubri un frase scondi. E resultado por ser entrega na Muchila Creativo of MANA mes dia of entreg’e prome cu dia 6 di juni awor y asina participa na un rifa pa gana premio.

Dia Internacional di Museo ta un evento anual, estableci dor di International Council of Museums na 1977. Na Aruba, Comision Nacional di UNESCO tambe ta sostene e celebracion aki. Riba e dia aki ta enfoca e papel crucial di museonan den intercambio cultural, enrikese culturanan y fomenta comprencion entre hende. E tema pa 2025 ta: E futuro di museonan den comunidadnan cu ta cambiando rapidamente. Mientras cu mundo ta navegando un era di transformacion lihe, museo- y otro institucionnan cultural ta vital pa fomenta resiliencia, inovacion y inclusividad. Nan ta espacionan dinamico cu ta empuha progreso social y ta contribui na sostenibilidad global.

Diadomingo dia 18 di mei awor instancianan cultural comunitario ta uni y ta demostra nan Amor pa Aruba y su historia, cultura y arte y asina ta contribui pa crea un futuro mas inclusivo, innovativo y sostenibel. Forma bo grupo di famia y amistad y disfruta di un dia varia cu ta recreativo y educativo.