Celebracion Dia Mundial di Wetlands 2020

En conexion cu Dia Mundial di Wetlands (World Wetlands Day), cu ta celebra riba 2 di februari di tur aña, Departamento di Naturalesa y Medio Ambiente (DNM) kier a conscientisa comunidad di Aruba tocante e rol vital di wetlands pa nos isla y nos planeta.

E dia aki tambe ta marca e fecha cu na aña 1971 riba 2 di februari na e ciudad Irani yama Ramsar, a bin na vigor e tratado intergubernamental ‘Convention on Wetlands’, awendia mihor conoci como ‘Ramsar Convention’.

Ariba e dia aki a scoge pa conscientisa un y tur ariba e importancia di un wetland. Pero kico ta un wetland? E definicion di un ‘wetland’ por ta hopi amplio, pa awo nos tur mester sa cu ora nos ta papia di un ‘wetland’ nos ta referi na e areanan manera un bahia, saliña of tanki, cu generalmente ta cubri di awa y tin biaha cu lodo, pues un area muha, sea artificial of natural, unda awa por ta para of ta core, permanente of temporal, fresco, braak of salo, incluyendo e areanan terestre of parti di lama.

Na Aruba nos conoce varios wetland. Pa menciona algun nos tin Saliña di Malmok, Saliña di Savaneta, e Plas na The Mill, Bubali Plas, Isla di Oro, Santo Largo, Mangel Halto y Spaans Lagoen. E cuater ultimo menciona ta area protegi y ta bou maneho di Parke Nacional Aruba.

Cada wetland tin un funcion ecologico y ta brinda un of mas servicio ecologico.

Funcion di un wetland ta inclui:

Un wetland ta yuda den e proceso di elimina contaminacion.

E rifnan di coral hunto cu yerba di lama y e matanan di Mangel ta brinda proteccion na nos costa contra posibel desaster natural manera horcan, tsunami, inundacion pa motibo di olanan halto y grandi door di hopi biento.

Un wetland tin un rol importante den stabilisa emision di e gas cu ta wanta calor, mas mihor conoci como greenhouse gasses (GHG).

Wetlands tin e capacidad pa absorbe y retene cantidad grandi di awacero.

Mientras 40% di tur especie ta biba of haci uzo di un wetland pa multiplica of reproduci, un wetland tambe ta atrae hende pa recreacion y asina disfruta di e bunita naturalesa cual na su turno tin beneficio positivo pa nos salud.

Considerando e importancia di un wetland ta bon pa nos cuida nos wetlands, mantene nan limpi di sushi, educa nos yiunan ariba esaki y hunto conserva, protega y haci uzo di esaki na un forma responsabel, sostenibel y sin explota e areanan aki.

Bishita un di nan y comparti den comments un potret di e momento mas bunita!

#WorldWetlandsDay

#KeepUrbanWetlands

#CombatClimateChange

#sdg9 (Innovacion y Infrastuctura)

#sdg11 (Barionan y Comunidadnan Sostenibel)

#sdg13 (Accion riba Clima)

#sdg14 (Bida bou Awa)

#sdg15 (Bida riba Tera)

Comments

comments