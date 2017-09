Celebracion di prome aña di Museum of Industry

E fin di siman aki ta grandi pa loke ta actividad di Museum of Industry. Sra. Rosetna Martinus ta splica kico tur lo bay tuma luga na San Nicolas pa asina celebra e prome aña di Museum of Industry.

E aña a pasa hopi lihe y nan kier a gradici tur hende, tur partner, tur sponsor cu a yuda cu Museum of Industry a draai henter aña y tin hopi cos mas na caminda. Pero semper cu ta celebra e prome aña, tin un celebracion cun’e. Diadomingo awo, hunto cu Experience San Nicolas, lo tin un actividad na Museum of Industry.

Lo bay tin actividadnan pa muchanan, lo bay tin Trampolin, Dino Jump, Facepainting. For di 10’or pa 2’or lo bay tin actividad pa full famia y e mamanan tambe ta bon bini. Por haci un tour den e museo y asina e muchanan ta entretene nan mes pafo cu diferente actividad. Ta bay tin voluntarionan cu ta bay tira bista riba e muchaha. Tur persona cu bishitanan e dia aki, lo tin chens di gana diferente premionan hopi atractivo pa cu e aña di existencia.

Kico ta e meta ora di a lanta e museum of industry?

E meta principal ta pa educa, inspira, motiva, inculca e parti di historia y cultura den nos hendenan local, specialmente nos muchanan. Loke a haci hopi e aña aki, ta bishita scolnan, vooral na San Nicolas.

Tambe nan a haya bishita di scolnan di diferente districto. Vooral pa nan haya sa un tiki mas di e historia di tur e industrianan cu Aruba a conoce. Mester bisa cu nan ta hopi contento y conhuntamente cu Fundacion Museo Arubano nan ta purba hopi pa museo bira hopi importante pa full Aruba te cu hende grandi. For di chikito y te na grandinan. Ta importante pa esaki sigui reina un tiki den e comunidad, cual ta importante.

Den e caso aki, e informacionnan cu Museum of Industry ta dispone di dje ta cosnan di pasado, cual ta parti di tres museo, cualnan ta Community Museum, Museo Historico y den e caso aki di Museum of Industry ta informacionnan di e diferente industrianan cu Aruba a conoce, for di e oro, e aloe, e fosfaat y e temporada a start. Y sin laga afo e turismo. Dus tur esaki ta haya den e museo, tanto informacion tocante e pasado y tambe tin un parti hopi interesante den e toren, caminda personanan, sea famia of nan mes a maak mee temporadanan di diferente industria. E ta un museo hopi moderno pa tur hende sa un tiki mas di e museo.

E actividad di diadomingo ta di 10’or di mainta pa 2’or di merdia. Entrada ta Fls. 2,50 y ta inclui actividadnan pa mucha. Via nan Facebook nan ta haciendo un reto pa tur bishitante cu bin na e museo, henter luna di September pa October ta participa na esaki. Bo lo mester contesta 5 pregunta. Y bo tin chance di gana un weekendstay na un hotel hopi prestigioso y tambe lo tin cupcakenan gratis pa e prome 75 bishitantenan cu yega na Museum of Industry , segun Sra. Rosetna Martinus.