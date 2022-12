Get Fit Team a celebra nan X-mas dinner pa sera anja 2022 cu yen di ambiente. Prome cu e temporada di pasco, Get Fit Team a organisa un reto di bahamento di peso entre nan miembronan. Dia anochi di e christmas dinner e ganadornan di reto a wordo anuncia. Den categoria di damas tabata Julienne Koolman y categoria di cabayero ta Tae Bareño. E team di Get Fit a gosa riba ritmo di Zeta Band y Travellings Disco durante e celebracion di fin di aña.

Get Fit Team ta gradici tur miembro cu a sostene e team pa aña 2022 y ta desea tur miembro y nan famia un felis pasco y un felis aña 2023.