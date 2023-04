De Palm Tours su ramo caritativo, The Giving Palm, tambe a uni cu Bucuti & Tara y studiantenantenan di Mon Plaisir Basisschool pa sostene e evento. “Como parti di nos compromiso pa contribui na comunidad, consciencia ambiental, y sostenibilidad, The Giving Palm ta orguyoso di a brinda transporte pa e studiantenan cu a participa den e beach clean-up. The Giving Palm ta keda comprometi pa sostene organisacionnan local y iniciativanan cu ta alinea cu su mision pa contribui na comunidad y preservacion di recursonan natural di Aruba,” Astrid Winterdal, representante di De Palm Tours, ta splica.

Bucuti & Tara tambe tawata sumamente contento cu Aruba Airport Authority (AAA), un lider prestigioso den turismo sostenibel den e sector aviacion, a participa den e eevento cu nan grupo di boluntario, Wings of Hope. “Considerando nos compania su enfoke riba Sustainable Development Goals (SDG) adopta door di United Nations, AAA frecuentemente ta uni cu otro entidadnan/empresanan den proyectonan of eventonan cu ta beneficia comunidad. Turismo ta keda e pilar principal di e economia di Aruba y sigurando cu nos residentenan y bishitantenan por haci uso di nos beachnan bunita ta masha importante pa AAA,” Angeline Flemming, AAA su Directora di Health, Safety and Sustainability, ta comparti.

Un legado di cuido ambiental

E compromiso di Bucuti & Tara pa preserva medio ambiente ta transcende e actividadnan di Earth Week. Pa e ultimo 30 aña, tur luna, Bucuti & Tara ta haci un beach clean-up di Eagle Beach. Management, asociadonan y huespednan ta uni e resort su esfuerso pa yuda e comunidad y demonstra nan aprecio pa bunitesa di Aruba su playanan.

Anualmente, aproximadamente 500 liber di sushi ta ser kita door di Bucuti. E limpiesa mensual aki a bira un tradicion stima pa hopi huesped cu ta biaha bin specialmente pa e clean up, y ta participa cu hopi entusiasmo pa mantene e beach limpi y proteha bida marino. Bucuti & Tara su dedicacion pa proteha e medio ambiente no ta solamente un evento di un biaha, sino mas bien un estilo di bida, y e limpiesa mensual di e beach ta uno di e hopi iniciativanan cu ta demonstra e compromiso di e resort.

Bucuti & Tara Beach Resort a cuminsa Earth Week den un forma triunfante, y awo e resort ta bai enfoca riba e resto di su actividadnan pa e proximo siman: