Celebracion di anochi di Rey 2018

Anochi di Rey 2018

Diahuebs 26 di April Mon Plaisir School lo celebra Koningsnacht 2018. E lo cuminsa 5’or y termina 8or di anochi. Tur hende ta bon bini pa pasa un nochi ameno na Mon Plaisirschool.

Kico tur lo tin? Lo tin mercado di purga unda e muchanan lo bende nan bukinan of cosnan di hunga. Tambe lo tin un mercado general unda por cumpra tur sorto di cos. Mas cu claro lo tin varios presentacion di gruponan di baile di mucha local. Pa loke ta trata cuminda lo tin dushi cuminda Surinam, shoarma y snacks y cos di bebe masha dushi mes. Otro actividadnan cu lo tin ta facepainting, weganan pero tambe e muchanan lo por practica airsoft. E aña aki lo tin un rifa tambe cu come premio un Laptop, giftcard di Little Switzerland y tambe e tienda Del Sol. E anochi aki ta promete di bira uno hopi yena cu ambiente

E evento aki ta uno pa recauda fondo, e aña aki e comision di mayor a planea ta lanta fondo pa entre otro e renobacion di e toiletnan na scol. Asina ta bo ta invita pa bin pasa un anochi placentero y yuda e scol aki recauda e fondo necesario pa yega nan meta.

