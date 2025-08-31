Diabierna mainta dilanti Bestuurskantoor, a tuma luga un ceremonia special pa celebra e di 65 aña di existencia di e ley di AOV. Esaki a sosode entre ministernan, invitadonan, director di SVb y cu comunidad via e diferente plataformanan social.
Minister President mr. Mike Eman a hiba un discurso, den cual a recorda e balor y sacrificio di esnan cu no ta cu nos mas y cu ta esnan cu a aporta for di inicio na e fondo di SVb.
Un concepto di bida cu tin un sentido di solidaridad di uno pa cu otro. Den e modelo di SVb, esnan cu ta traha awe, ta paga pa esnan cu a traha ayera, pa asina garantisa cu entre famianan, entre ciudadanonan tin un sentido permanente di responsabilidad pa cu esnan cu a bay prome cu nos y na mes momento pa esnan cu ta bin despues di nos.
E ley di pensioen cu nos antepasadonan a pensa, diseña y percura cu awe por tin un pensioen pa tur nos grandinan. Algo cu sigur ta bale la pena pa celebra.
E ley di pensioen ta algo cu ta evalua cada pasa un tempo pa garantisa un existencia basico pa varios generacion.
Premier Eman a tuma momento tambe pa recorda e prome prome Minister President di Pais Aruba, Henny Eman cu na 1994, hunto cu Centraal Bureau Statestiek (CBS), a haci e prome estudio riba bestaansminimum na Aruba, pa asina por a comproba cu e pensioen di nos grandinan tabata mucho abou.
“Danki Henny pa e trabou na nos comunidad: Basa riba e estudio aki a redobla e pensioen di nos grandinan den su periodo na cabes di gobierno.
For di e evaluacionnan aki, gobiernonan (di cualkier indole politico) ta sinta cu SVb y ta haci ahustenan continuo y percura pa e cumplimento cu e fondo, locual ta haci cu awe tin un AOV fuerte. Prome Minister Eman a gradici director di SVb Edwin Jacobs y su liderazgo, caminda decisionan grandi, importante y fundamental ta tuma luga ora reforma e fodno di AOV, y cu awe e ta asina fuerte cu reserva.
E no ta solamente un celebracion di 65 aña di un ley, pero un celebracion di un compromiso cu nos sociedad a haci cu nos grandinan.