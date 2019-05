Celebracion di 50 aniversario di Dia diTelecom

17 di mei nos ta celebra ‘World Telecommunication and Information Society Day’.

Riba e dia aki ta importante pa enfoca un rato ariba e di 50 aniversario di e celebracion aki. Esaki ta wordo celebra pa ITU (e International Communication Union) funda na 17 di mei 1965 cu ta specialisa den tecnologianan di informacion y comunicacion (ICTs).

E tema di e aña aki ta: “Bridging the standarization gap”. Por medio di e tema aki

kier enfoca riba e importancia di standardnan internacional pa e crecemento economico y celebra e beneficionan di procesonan di standarisacion inclusivo. Esaki ta un parti fundamental di e mision di ITU pa conecta e mundo. Standardnan di ITU ta ofrece un base comun pa crecemento y innovacion cu ta yuda acelera ICTs pa tur Sustainable Development Goals, nan ta permiti ‘economies of scale’ y ta duna acceso na mercadonan global. Na ITU, paisnan y companianan ta sinta hunto pa yega na un standard. Sin e standardnan aki paisnan y companianan di telecomunicacion, manera SETAR, no por comunica cu otro y no tin tur e avanzenan cu nos ta beneficia di dje diariamente. Por ehempel e standard di 4G LTE cu nos ta custuma cune. E aña aki kier re-enfoca riba e esfuerzonan di apoyo pa segura cu tur di nos tin oportunidad pa beneficia di e avancenan di ICT cu ta cambiando nos mundo.

E proposito di e ‘World Telecommunication and Information Society Day’ ta pa yuda conscientisa riba e posibilidadnan cu e uzo di Internet y otro ICTs por trece pa sociedadnan y economianan, como tambe un manera pa yuda sera e buraco cu tin entre esnan cu tin acceso na computer y internet y esnan cu no tin.

