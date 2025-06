Na Aruba nos tur conoce e celebracion di dia di San Juan, dia 24 di juni, esaki ta un celebracion cultural y no ta un dia pa kima desperdicio den forma iresponsabel. Nos medio ambiente y naturalesa ta frecuentemente den noticia. Ta nos deber como instancia cu ta maneha y conseha ariba asuntonan di medio ambiente pa duna informacion corecto cu ta den cuadro di e leynan vigente.

Directie Natuur en Milieu(DNM) ta recorda comunidad cu e celebracion aki mester keda uno cu tin di haci cu cultura y practicanan di agricultura y no mester bira un acto contra ley. Nos naturalesa y medio ambiente ta recursonan valioso pa nos bienestar y economia di Aruba.

Na e mes momento nos kier encurasha comunidad pa explora mas den e area di agricultura pa cultivacion di nos mesun productonan pa consumo. Un departamento manera Santarosa (DLVV) ta haci un bon trabou den esaki y ta brinda hopi informacion y sosten pa agricultura.

Directie Natuur en Milieu ta boga tambe pa un transicion den forma responsabel di consumo di productonan cu ta bin cu masha hopi empake manera esunan den empake di plastic. Tambe nos ta recorda cu e productonan di plastic di un solo uzo ta prohibi. Manera nos por wak cu ‘straw’, forki, cuchara y cuchiu (y otronan) di plastic ta prohibi na entreda di nos frontera (Doane). Pues ta con por ta asina cu tin ainda den circulacion?

Door di no uza materialnan di plastic nos ta yuda minimalisa desperdicio cu ta drenta e bida marino of den areanan natural. E comportacion di comunidad ta clave den esaki. Unda cu bo bay, sea ta lama pa pasa dia, si bo ta hiba cosnan corda cu mester hiba tur esakinan bek cas y tira e sushi den bari di sushi na cas.

Ta enfatisa cu departamento manera Bureau City Inspector (BCI) ta mannan yen cu hopi ‘melding’ di sushedad den barionan rond di Aruba. Ta pidi comunidad pa deshaci di sushedad di cas na un manera responsabel.

Pa bolbe riba e tema di celebracion di Dia di San Juan, den e Algemene Politie Verordening artikel 14 y 23 ta stipula cu, ta prohibi pa cende y tin candela riba tereno publico. Tambe ta prohibi pa tin molester di huma of candela riba caminda publico of na bisiña.

San Juan ta bin San Juan ta bay, feliz dia di San Juan!