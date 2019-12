Celebracion ameno riba dia Internacional di Personanan cu Limitacion

Diahuebs anochi, den un encuentro hopi ameno na MFA Paradera, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a celebra e dia internacional di personanan cu limitacion hunto cu Plataforma pa Persona cu Limitacion. Prome Minister, hopi emociona, a expresa su gratitud na tur esnan cu ta haci e trabou grandi y bunita di yuda nos ciudadanonan cu limitacionnan. Gobierno ta solamente un vehiculo cu mester facilita pa e trabou aki wordo haci cu menos limitacion, desafio y reto. “Pa Gabinete Wever-Croes inclusion tin prioridad. Esaki ta un paso hopi importante den e direccion pa brinda un miho calidad di bida na esnan mas vulnerable den nos comunidad”, Premier Wever-Croes a enfatisa. Na e ocacion, Prome Minister a ricibi un regalo hopi bunita for di e hoben autista, Kay. Kay a pinta un cuadra masha bunita cu palabranan, segun Prome Minister, hopi pisa y cu ta cuadra cu e funccion cu un Prome Minister tin. “It is in your hands to create a better world for all who live in it”. (“Ta den bo man pa crea un miho mundo pa tur cu ta biba den dj’e”). E cuadra ta refleha e pasion y amor cu Kay a pone den dje como tambe e parti artistico di e hoben. Prome Minister a bisa Kay cu su cuadro sigur lo wordo poni den su oficina y hunto cu otro cuadranan cu e tin di muchanan special. “Esaki tambe lo sirbi como inspiracion y pa duna mi forsa pa mi por sigui apesar di tur reto y desafio”, Prome Minister a expresa. Vision di Gabinete Wever-Croes ta pa crea mas inclusion creando mas posibilidad pa tur ciudadano, sea cu of sin limitacion. Enfoke di Ciclo di Bida di un persona special ta cuminsa desde cu e persona nace cu un limitacion fisico of mental. For di aki caba mester tin un bon sistema na luga pa asisti e mayornan y of e cuidador di e muchanan. E siguiente stap ta inclui e muchanan aki na scolnan adecua y ekipa pa cuida muchanan special. Tambe mester bin un bon plan pa despues di scol e muchanan aki tin un luga bon pa keda mientras nan mayornan ta traha. Ora nan drenta e edad hoben, mester percura tambe pa despues cu nan caba scol, nan por wordo inclui den un scol di ofishi. Tambe mester studia e posibilidad pa nan drenta scolnan regular. Den nan edad di adulto, mester inclui nan den e mercado laboral. Algo cu lo no bay ta facil teniendo cuenta cu e presion cu tin awendia den comercio cu un economia stagna. Sinembargo Gobierno di Aruba, pa medio di e comision aki ta studiando tur posibilidad pa yuda den inclusion di nos hendenan special den e mercado laboral. Despues di e face laboral, ta bin tambe e parti di cuido di salud y vivienda. “Ainda nos no a logra esaki, pero nos ta avansando cu pasonan sigur pa logra e proyectonan di inclusion. Ainda tin hopi trabou pa haci. Y boso ta esnan cu ta yena mi cu mas forsa pa logra esaki. Un danki di curason na tur e instancianan cu ta traha pa nos hendenan cu limitacion y pabien na tur esnan cu a wordo homenagea awe. Hunto nos ta mehora calidad di bida di tur esnan cu limitacion, cu e meta: inclusion. Pa laga ningun hende atras”, Prome Minister Evelyn

Wever-Croes a duna di conoce.

