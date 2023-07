Den e luna di juni 2023, Grupo Scout St. Paulus Michael a celebra su di 40 aña di existencia. Esaki a wordo celebra den grandi cu diferente otro gruponan scout di Scouting Aruba.

E celebracion a tuma lugar na Carnival Village unda cu Grupo Scout St. Paulus Michael a otorga diferente reconocemento na personanan cu durante e ultimo añanan a duna hopi di nan tempo na crecemento di nos grupo di cual nos ta aprecia masha tanto.

E anochi a culmina cu un tremendo competencia di e diferente drumbandnan di Scounting Aruba. Aki e ganador absoluto a keda e drumband di Grupo Scout Ora Ubao.

Gradicimento

Un palabra di gradicimento sigur ta bai na tur nos miembronan di Grupo Scout St. Paulus Michael, mayornan cu ta confia nan yiunan cu nos grupo, tur nos lidernan scout y nos GL, na Anna Maria Richardson cu ta celebra 40 aña como lider den nos grupo y a inicia cu nos grupo for di prome dia, na Teresita Center unda nos ta reuni tur siman pa 40 aña, y tur miembro di nos drumband GSSPM.

Pa e anochi di celebracion, gradicimento ta bai pa nos MC, e drumbandnan cu a participa na e competencia, huradonan, drumband invita pa e anochi di celebracion di Veteran Scouts of Aruba, na tur grupo scout cu a uni y haci nos celebracion uno inolvidabel.

Nos grupo kier a informa alavez cu nos ta habri pa tuma miembro nobo entre 5 pa 17 aña.

Pa mas informacion por tuma contacto cu nos na: via Facebook: Grupo Scout St. Paulus Michael Michael y nos lider di grupo Timothy Lake na 593-5797