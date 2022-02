Departamento di Cultura Aruba (DCA), bou di auspicio di Ministerio di Cultura, conhuntamente cu Popcorn Club, tin e proyectonan anual Gang di Arte y Dream Dare Do. Un Plataforma pa hobennan por desaroya nan talento riba diferente disciplina artistico. Den cuadro di Ataniro su 30 aña den farandula, e hobennan a scoge pa dedica nan presentacion e aña aki na Ataniro. E hobennan mes ta produci ful e show bou di guia di DCA y Freddy Tromp. E artista conoci di musica Rap y Hip Hop Janiro Eisden, miho conoci como “Ataniro”, a nace na Aruba dia prome di april 1975. Janiro a lanta na San Nicolas hunto cu su mayornan Alwin Pacheco Eisden y Judith Nassy y su ruman muhe Deyanira Eisden. El a bishita Tarcisius Kleuterschool, scol basico Sint Michael, John Wesley College MAVO y MTS Cesar Terzano-Bouwkunde. Despues cu Janiro a caba su estudio na ‘Regional Opleidingscentrum’ (ROC) Hulanda, como trahado Social y ‘Basis Onderwijs Assistent’, el a regresa Aruba pa eherce su trabou como trahado Social. Semper Janiro a biba y a crea mayoria di su videoclipnan den su districto San Nicolas. Actualmente ainda e ta biba na San Nicolas hunto cu su casa y yiunan. Ataniro a cuminsa su trayectoria musical na aña 1991, hunto cu Dino Dirks durante un ‘school talentenjacht’. Hunto nan a lanta e grupo ‘Basic One’ y despues cu Dino a bay biba Hulanda, a sigui cu Valentino King y Kurt Labadie, como D.J. y Producer. Mientras Kevin Labadie y su primo, Robert Cristina, tambe a forma parti di ‘Basic One’ como ‘back up singer’. Na 1995 ‘Basic One’ a debuta cu e cantica “Suave”, un cancion cu a bira hit y un clasico cu ainda ta conoci pa e generacion nobo. Nunca Ataniro a stop di produci cancion, cu de facto semper ta bira hit. Ataniro despues di 30 aña ainda ta produci hitnan cu diferente artista, tanto local como internacional. Na December 2021, el a produci su ultimo hit cu ta un bunita cancion titula “Con Mi Por Lubida”, hunto cu su yiu homber Jahmani Eisden. E evento di “Ataniro su 30 aña den farandula” lo wordo presenta diabierna, 18 di februari 2022, den Cas di Cultura cuminsando pa 7or p.m. Entrada ta Awg. 25,00 cual ta pa recauda fondo pa Popcorn Club por sigui guia e hobennan den nan formacion. Riba e anochi aki por disfruta di un show varia, cu presentacionnan di baile, obra teatral, documentario di Ataniro y un sorpresa. Carchi ta obtenibel na Cas di Cultura, Gallo Rojo, Hamaka y cerca miembronan di Popcorn Club. Mester bisa cu pa via di medidanan di covid-19, cantidad di carchi lo ta limita. P’esey busca di bo trempan. Un gradicimento special ta bay na Fundacion ‘Everything is Possible’ y Centro di Bario Dakota, cu tambe a coopera pa e evento por bira posibel.

