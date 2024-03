Cinco organisacion ta uni pa haci e evento grandi aki. C.B. Piedra Plat, Centro Famia Piedra Plat, Fundacion Car-Ritmo, SV Britannia y Roller Skate Aruba.



Lo tin un programa cu lo deleita grandi y chikito, cuminsando for di 9 or di mainta cu un koffie morgen y weganan di football pa mucha, tentnan cu benta di artesania, cos dushi, Pasa boca criollo, mata y mucho mas. Tambe lo tin apertura di un speeltuin nobo cu dino jump pa e muchanan y weganan popular pa tur edad y lo tin un espacio apart pa practica roller skate pa mucha y adulto.Pa 12or di merdia cushinanan lo ta habri cu benta di cuminda criollo y cu diferente otro tipo di cumindanan. E bar lo ta habri for di 9 or di mainta. Show cultural ta cuminsa 1:00pm. cu diferente bandanan musical y bailenan folklorico. Lo tin tentnan grandi pa sinta come y disfruta di e show cultural.Pa 4:30pm lo tin e famoso balansamento di auto cu chens pa gana primionan. E aktividad completo lo tuma lugar ariba e parkeerplaats di C.B. Piedra Plat/CDFB y lo termina pa 6:00 PM.Nos ta invita e pueblo di Aruba en general y tur e habitantenan di e bario di Piedra Plat y vecindario pa bin celebra y disfruta nos dia di Himno y Bandera 18 di maart 2024. Den nos bario. Aruba ta nos baranca stimá.