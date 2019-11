Celebracion 10 aña Starbucks Renaissance Marketplace

Diahuebs ultimo a celebra cu 10 aña pasa Starbucks a habri su portanan na Renaissance Marketplace y cu for di su apertura te awor e ta un di Aruba su favoritonan! Diariamente hopi ta esunnan cu ta sinta riba e terras pa disfruta di nan bebida favorito- sea friew of cayente- of tene nan reunion parti paden. E personal semper atento di Starbucks ta percura pa tur bebida keda elabora cu e calidad necesario. Sea ta un espresso, un latte, cappuccino of un Flat White- tur bebida ta wordo traha cu pasion dor di baristanan cu tin orguyo den nan trabou. Riba e dia aki a corta bolo cu Samuel Kelly cu tambe a celebra 10 aña como barista na Starbucks Renaissance Marketplace. E celebracion a conta tambe cu animacion di TBS Brassband y un seminario gratis presenta dor di Starbucks su Barista Champion y nominado di AHATA den categoria empleado di aña empresa grandi; Reginald Janga.

Awor cu Pasco ta acerca, ta corda tur cliente riba e diferente ‘mugsnan’, gift certificates i opcionnan di regalo cu Starbucks tin. Ademas, bishita e Starbucks mas serca dibo pa e regalo di Sinterklaas tambe! Riba fotonan adhunto un impresion di e celebracion cu a tuma lugar diahuebs na Renaissance Marketplace!

