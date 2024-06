Aruba ta join mundo riba e celebracion di Dia Mundial di Oceano riba 8 di juni 2024. E tema cu Nacionnan Uni a trece dilanti pa 2024 ta “Spierta Profundidad den Nos” na Ingles “Awaken New Depths” cu ta pone enfasis riba e importancia di comprede miho e parti misterioso di oceano y e papel crucial cu e ta hunga den salud di nos planeta. No solamente e parti misterioso pero tambe con nos colaboracion, compromiso, comprension y comprondemento ta aporta grandemente na conservacion di nos planeta blauw.

Directie Natuur en Milieu (DNM) ta reconoce tur e componentenan aki pa yega na solucionnan pa conservacion. P’esey ta trahando riba e NBSAP, e maneho, “Nos Plan di Maneho pa Naturalesa di Aruba” ta basa riba e Global Biodiversity Framework (GBF) cu ta e resultado di e conferencia di e partidonan na e Convention of Biodiversity (COP 15) na 2022. E lista di prioridad cu meta y obhetivonan den e concepto “Plan di Maneho pa Naturalesa di Aruba” ta inclui obhetivonan pa cu e lama cu ta rondona nos dushi Aruba.

Islanan tropical manera Aruba ta depende hopi riba un oceano saludabel pa turismo, pesca y bienestar general di nos comunidad. Pero contaminacion, sobreturismo y cambio climatico ta pone un menasa serio na salud di nos lama y oceano.

E celebracion di Dia Mundial di Oceano ta un yamada pa accion pa comunidad, gobierno y industria pa traha hunto pa conserva y maneha nos recurso marino di un manera sostenibel. E ta un oportunidad pa lanta consciencia riba e balor impagabel di e oceano y su rol vital den regula clima, produci oxigeno y provee alimento pa billones di hende na mundo.

Con nos por celebra Dia Mundial di Oceano? E tin varios manera pa bo contribui na e bienestar di nos oceano:

Reduci bo consumo di plastic desechabel.

Busca productonan sostenibel cu ta bon pa medio ambiente.

Ta consciente di uzo di bo producto antisolar-cu no ta contene oxybenzone.

Ta consciente di bo consumo di productonan cu ta

Analisa y baha consumo di awa y energia na cas.

Participa den accion di limpesa na lama y den lama y of otro actividad di conservacion.

Educa bo mes y otronan riba e importancia di conserva nos oceano.

Aruba tin e suerte di tin un comunidad vibrante dedica na proteccion di medio ambiente marino. Durante Dia Mundial di Oceano tin diferente organizacion ta organisa eventonan y actividadnan pa promove conservacion di nos valioso recurso. Huntos nos por traha pa un futuro unda nos oceano ta saludabel y vibrante pa generacionnan nos dilanti. Aruba Conservacion Foundation (ACF) a organisa un caminata cu ta yega te canto di lama cu e meta di observa e dia special aki.

Aunke cu e dia oficial di observacion ta awe dia 8 di juni, Nacionnan Uni (UN) a tene nan evento ayera dia 7 di juni durante dia. Pa mas informacion riba Dia Mundial di Oceano, por favor bishita e pagina web oficial di UN https://unworldoceansday.org/. DNM ta desea un y tur Feliz dia Mundial di Oceano 2024!