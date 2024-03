Dia 30 di maart ta Dia Internacional Cero Desperdicio (Zero Waste Day). E dia aki ta dedica pa eleva conscientisacion riba consumo y produccion responsabel y tambe na reduccion di desperdicio. Directie Natuur en Medio Ambiente (DNM) ta invita comunidad pa join nos den celebracion di e dia importante aki. Esaki ta e di dos biaha cu Nacionnan Uni (UN) ta observa e dia aki como cu ta na 2022 a tuma e decision pa e dia aki ta un dia observa internacionalmente.



E tema pa Dia di Cero Desperdicio 2024 ta pone enfasis riba e necesidad pa reenforsa maneho global y e importancia di practicanan di produccion y consumo sostenibel. Desperdicio y polucion di sushedad ta interumpi e ecosistemanan valioso, tambe e ta forma menasa pa bienestar general di humanidad. Pa ultimo desperdicio por stagna crecemento economico di un pais of region of nacion.

Na Aruba, nos tin un reto grandi pa enfrenta enfrenta encuanto e maneho di desperdicio solido. Pero e desperdicio no ta keda solamente na locual hende ta deshaci di dje cu ta di material no biologico pero e por inclui tambe desperdicio di cummda. Pues ta importante pa e ser humano cambia e actitud y conducta con ta anda cu desperdicio asina ta evita cu desperdicio ta wordo deposita na unda no ta stipula pe.

Despues cu a sera e stortplaats Parkietenbos, Aruba tin cu custuma cu tin diferente canalnan/ lugarnan, instancianan y negoshinan, na unda desperdicio por bay pa enrega asina e ta hay un destinacion nobo. Mayoria di e lugarnan aki tin un costa pa deposita e desperdicio. Pero tin otronan cu ta tuma ainda gratis. E proceso aki ta locual ta aporta na un ecconomia circular.

Con ta por contribui na un Aruba mas limpi?

Planea bo compras: traha un lista di compra y cumpra solamente loke bo mestercu menos empake posibel.

Reduci consumo: Evita uza productonan cu empaketamento innecesario. Scoge productonan cu por wordu re-usa of recicla.

Come consciente: Planea bo cuminda, conserva loke ta resta di cuminda pa otro dia.

Composta desperdicio di cuminda: Composta desperdicio organico pa crea bon gordura pa bo plantanan.

Recicla: Separa bo desperdicio pa recicla segun e instruccionnan di recoleccion.

Reuza: Duna un otro funcion na obhetonan di tur dia. Evita tira nan afo sin concidera otro proposito.

Hunto nos por logra un Aruba mas sostenibel!

E meta di desaroyo sostenibel cu directamente asocia y relevante pa cu cero desperdicio ta goal number 12. Esaki y e otro metanan promovi pa UN y tambe pa DNM pa cu topiconan di planetamanera medio ambiente y naturalesa. E otro metanan di desaroyo sostenibel ta asocia cu dia di Cero Desperdicio ta metanan Sdg# 12, Sdg#6, sdg#11, sdg#13.

Directie Natuur en Medio Ambiente ta comprometi na yuda Aruba alcansa un futuro sin desperdicio. Pa mas informacion riba Dia Internacional di Cero Desperdio.