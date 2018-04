Celebra cu Diana Antonette su 50 aña den baile riba Dia Internacional di Baile

E aña aki Diana Antonette ta celebra cu 50 aña pasa el a gradua como bailarina na Hulanda.

Cu un trayectorio di 50 aña den mundo di baile como bailarina, coreografo, y directora; Sra. Diana Antonette ta un docente di baile y di CKV dans reconoci riba nos isla.

Un docente semper masha keri y stima pa tur su alumnonan. Sra. Diana a duna masha hopi persona, for di chikito te na grandi, lesnan di baile y workshop ariba tur nivel. Sea profesional, amateur, gruponan di baile y social.

Tambe studiantenan cu despues a sigui den mundo di baile, cu a bay studia baile y cu awor ta balia profesionalmente of ta docente di baile.

Directora di su grupo di baile “Teatro di Danza Arubano” cu ta existiendo pa 33 aña caba, cu ta activo y presentando tur caminda riba nos isla. Scol di Baile tin diferente docentenan certifica cu pa hopi aña a traha cu studiantenan riba diferente estilo di baile, cu hopi dedicacion, amor, y energia. E edad di un studiante ta cuminsa for di 4 aña te cu adulto.

E curpa di e studiante semper ta e parti central di un scol di baile, como cu e curpa ta e instrumento y ta wordo guia a base di tecnica, disciplina, flexibidad, habilidad, coordinacion y formacion pa por crea un bon base pa por tin e forsa, estilo y liñanan, pa por eherce e bunita arte di baile. Esaki sin duda ta yuda, stimula y motiva e studiante den tur su otro debernan y tambe lo mas importante nan educacion.

Pa recorda e hecho aki lo tin un celebracion dia 28 di april 2018, pa 7 or y 30 di anochi y diadomingo 29 di april 2018, pa 4 or di atardi. Esaki lo tuma luga na Cas di Cultura.

Carchinan ta obtenibel na Scol di Baile Antonette, Scol di Arte, Van Dorp & de Wit Stores.

