Desde 4 juni te cu 20 juni 2024 un otro grupo mas di tata a participa na e proyecto Best Dad Ever. 131 a facilita Best Dad Ever na un grupo di tata cu a ser forma pa Centro di Desaroyo di Hende Muher (CEDEHM).

Banda di e servicionan cu CEDEHM ta ofrece na hende muher nan na Aruba pa desaroya nan mes, CEDEHM tambe ta ofrece diferente servicio na hende homber. E hende homber den relacion y/ of den famia, ta importante den e sosten pa hende muher su desaroyo. Basa riba esaki CEDEHM a aserca 131 pa facilita Best Dad Ever na un grupo di tata.

E tatanan cu a participa a ricibi diferente tips, informacion y conocemento pa asina nan por ta mas involucra den educacion di nan yiunan. Tambe e tatanan a comparti nan experiencia y preocupacionan, nan a enfoca riba kico nan a ricibi den nan educacion cu nan ta desea di sigui cun’e y kico nan no lo implementa den e bida di nan yiunan. Best Dad Ever ta enfoca riba e importancia pa e tata ta involucra den bida di su yiunan.

Cuido, violencia, nececidad y derecho di mucha, embaraso y division di cuido, ta algun di e topiconan cu a ser trata durante Best Dad Ever.

Na final di e shete sesionan, e tatanan cu a participa na Best Dad Ever a ricibi un certrificado.

Un danki ta bai na 131 pa facilita Best Dad Ever serca nos na Centro di Desaroyo di Hende Muher. Tambe un gradicimento ta bay na Famia Planea Aruba y Partera Michael Quandt pa nan cooperacion na Best Dad Ever.

Pa mas informacion tocante diferente servicio di CEDEHM por tuma contacto cu nos via nos facebook page:CEDEHM (Centro di Desaroyo di Hende Muher), Email: [email protected] of na Tel: 588-1391