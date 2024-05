Den un esfuerso colaborativo dirigi pa promove diversidad y inclusion den comunidad, Centro pa Desaroyo Aruba (CEDE) – BARiO UNICO den colaboracion cu Pan American Development Foundation (PADF) a lansa un serie di sesionnan di training enfoca riba diversidad y inclusion. E iniciativa aki cu ta posibel danki na e colaboracion entre CEDE y PADF, tin como meta capacita organisacionnan no gubernamental (NGO) y fundacionnan cu conocemento y habilidadnan esencial den e tereno di diversidad y inclusion. Danki na e sosten financiero di Gobierno Mericano, por a realisa e series di trainingnan aki.

E serie di sesionnan di training a cuminsa diahuebs, 25 di april, cu un enfoke riba ‘Cultural Sensitivity’. Un total di 27 participante di 15 diferente organisacion a atende e prome sesion di training, cu e deseo pa mehora nan comprension y habilidadnan con pa promove un organisacion y comunidad mas inclusivo.

Nos kier extende nos gratitud sincero na Yolanda Richardson y Deborah Alexander pa a facilita e prome training tocante diversidad y inclusion. E sesion di training a cuminsa cu un reflexion tocante aceptacion individual di diversidad, sigui den discusionnan riba inclusividad organisacional y con por adapta polisanan y maneho existente pa inclui tur cliente of empleadonan.

Adicionalmente, nos kier a gradici Universidad di Aruba, demonstrando nan compromiso pa avanza educacion di inclusividad na Aruba.

Durante e proyecto, participantenan lo tuma parti di cuatro diferente sesionnan di trainingnan cubriendo un variedad di temanan manera proteccion y mecanismonan di proteccion, educacion: oportunidadnan di educacion pa migrantenan y kico ta e desafionan riba e tereno aki, y por ultimo lo finalisa e sessionan di trainingnan cu monitor y evaluacion den maneho di proyecto.

BARiO UNICO, ta e team organisatorio pa e series di trainingnan aki, ta facilita conexionnan entre organisacionnan riba e isla y facilitadornan cu experticio riba nan tereno, promoviendo un ambiente di desaroyo y colaboracion.

Pa mas informacion tocante sesionnan di trainingnan, con pa participa, por tuma contacto cu CEDE na 5827666 of via email na [email protected]