CEDE ARUBA, nos organisacion local cu ta dedica na desaroyo social y sostenibel a firma un Memorandum di Entendimiento (MoU) cu UNIVERSIDAD DI ARUBA. E meta principal di e acuerdo aki ta pa drenta den un colaboración den e area di educacion y desaroyo comunitario.

Pa mas di 40 aña, CEDE ARUBA a duna sosten na diferente NGO’sdi Aruba y na e sector di sociedad civil y boluntarismo. CEDE ARUBAtin como meta principal na contribui na un comunidad unda hende di tur edad y conocemento por sigui desaroya nan mes. E cinco strategianan di CEDE ARUBA ta inclui financiamento, desaroyo di capacidad, networking, abogacia, y desaroyo y implementacion di programa/proyecto. A base di un dialogo amplio den e area di NGO’s, CEDE ARUBA a crea un Compass Strategico pa 2022-2026.

UNIVERSIDAD DI ARUBA ta brinda oportunidadnan di educacion mas halto na Aruba pa 35 aña y a contribui den formacion educacional di profesional. E resultado ta unda nos tin awendia profesionalnan cu ta tene posicionnan clave den e economia di Aruba. Actualmente, UNIVERSIDAD DI ARUBA ta ofrece 7 area principal di estudio, como tambe un base academico, un guia pa studiantenan cu a gradua recientemente for di scol secundario y ta ekipanan cu hermentnan y abilidadnan pa sobresali den e nivelnan halto academico y asina nan por descubri nan vocacion.

E colaboracion proponi ta basa riba e prioridadnan strategico delinea den e Compass Strategico di CEDE ARUBA 2022-2026. E prioridadnan aki ta inclui un aporte na institucionnan stabil, coleccion di datay informacion, programanan den bario, y e desaroyo di un Visitor Charity Program. E colaboracion primordial ta pa provee recursonan diconocemento, manera stagiaires, studiante y investigacion saliendo for di Universidad di Aruba. Adicionalmente, CEDE ARUBA lo facilita y contribui na duna oportunidad y experencia practico na studiantenan, tambe ta duna financiamiento na programanan y entrenamento di Universidad di Aruba y e Instituto di Bon Gobernación y Liderasgo, esaki di acuerdo cu e areanan specifico indica den e MoU.

Un otroparti di e fundeshi pa e acuerdo aki a wordo traha durante e tayernan interactivo “Towards integrity in Aruba”, organisa pa UNIVERSIDAD DI ARUBA/Aruba Institute for Good Governance and Leadership den colaboracion cu Stichting Deugdelijk Bestuur Aruba, Saxion Hogeschool, y Hope Aruba.E prome recomendacion den e rapport di National Integrity System (NIS) ta indica cu no tin un ‘solucion rapido’ pa cambia un sistema di integridad nacional di un dia pa otro. Sinembargo, cualkier pasonan chikito den direccion di re-enforsa un NIS, ta re-enforsa otro pilar. E aporte y recomendacionnan presenta durante e tayernan aki a inspira CEDE ARUBA y UNIVERSIDAD DI ARUBA pa tuma pasonan concreto pa combina forsa den interes di futuro di Aruba.

E acuerdo ta pa un periodo di cuater aña. E colaboracion aki lo stimula un relacion fructifero entre CEDE ARUBA y UNIVERSIDAD DI ARUBA, den e meta final di haci un aporte sostenibel na NGO-nan local, sociedad civil y e sociedad Arubano en general.