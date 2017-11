CEDE Aruba ta organisa e prome “Volunteer of the Year” Award Ceremony

Diaranson, dia 6 di December 2017 entre 6’or y 10’or na Cas di Cultura, lo tuma lugar un evento national nobo pa duna reconocemento na boluntarionan cu a duna un contribucion significante na nos comunidad. Cada organisacion ‘non-profit’ por nombra nan mesun ‘Volunteer of the Year’ cua ta e boluntario cu a destaca durante 2017. Un cantidad grandi di organisacion a nombra nan “Volunteer of the Year” caba. Riba 6 di December cada boluntario cu a wordo nombra lo ricibi un sorpresa symbolico di nan organisacion, provee pa CEDE Aruba. Durante e evento tambe lo lansa e version nobo di e Community Guide “ORG.aw”, e plataforma na unda tur organisacion comunitario por duna informacion, recluta boluntario nobo y promove evento.

CEDE Aruba ta haci un yamada na tur organisacion cu ta registra ariba “ORG.aw” pa nombra e boluntario cu a destaca pa e aña 2017. Na e mesun momento CEDE Aruba ta haci un yamada na tur organisacion comunitario cu ainda no ta registra ariba “ORG.aw”. E peticion ta pa registra y crea un perfil prome. Despues bo organisacion tambe por nombra su mesun “Volunteer of the Year”. Pa forma parti di “ORG.aw” por subi ariba e website y registra. Pa despues nombra e boluntario, por subi e pagina facebook di “ORG.aw” y lesa e ultimo postings pa haya e link. E ultimo dia pa apunta un boluntario ta diaranson, dia 29 di November 2017.

Pa 6 aña consecutivo, CEDE Aruba ta dedicando tempo na trabou boluntario den nos comunidad. E prome enfoke tabata pa crea mas conscientisacion, entre otro pa medio di e proyecto ARUBA DOET, cual a keda crece tur aña desde 2013. Den varios otro proyecto cu ta wordo financia dor di CEDE Aruba tambe ta stimula trabou boluntario. E plataforma “ORG.aw” a wordo inicia na januari 2017 y te awor a wordo bishita dor di mas cu 23.000 persona na Aruba. E version nobo di “ORG.aw” lo duna posibilidadnan nobo na nos organisacion local, entre otro pa recluta boluntario y promove evento. E exito di e plataforma “ORG.aw” ta den propio man di tur organisacion, mirando cu cada organisacion ta responsabel pa publica su informacion online. CEDE Aruba lo fungi como ‘helpdesk’ y lo keda stimula e uso di “ORG.aw”.

Tur organisacion cu ta registra ariba “ORG.aw” ta bon bini na e evento dia 6 di December na Cas di Cultura: cu of sin e nombracion di un “Volunteer of the Year”. Naturalmente tur “Volunteer of the Year” lo ta den ‘spotlight’ durante e anochi aki. CEDE Aruba ta conta cu e evento aki lo ta bon bishita y ta spera cu e lo bira un tremendo celebracion di trabou boluntario y comunitario.

Pa cualkier pregunta, por tuma contacto cu CEDE Aruba y e helpdesk di “ORG.aw” na 582-7666 tur dia entre 2’or y 5’or. Tambe por manda un mail pa [email protected]